大溪煤礦產業記憶採掘特展開幕　邀市民8月31日前入坑探索

▲大溪煤礦產業記憶採掘特展開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區除了有大家熟知的老街、豆干等美食，還有昔日老礦坑，卻已被各界淡忘！市長鄭文燦市府13日出席「大嵙崁石炭風雲120週年大溪煤礦產業記憶採掘特展」開幕活動表示，展出的第一手展品文物及老照片，大多由在地居民提供，展期自即日起至8月31日止，歡迎市民朋友一同「入坑」瞭解煤礦開發歷史。

▲鄭市長談到，早期的礦場老闆也樂於照顧地方、回饋鄉里。（圖／市府提供）



鄭市長談到，橫跨三峽到大溪三層的煤田，是「臺煤」分佈最廣、最具代表性的煤系，而大溪所產的煤礦，在民國50至60年代盛極一時，其中規模最大者為臺陽公司系統、簡阿牛建成商行的「建成炭坑」，以及順和煤礦與正福煤礦等。此外，早期的礦場老闆也樂於照顧地方、回饋鄉里，包括大溪國小、永福國小及美華國小等，都有礦業支持的足跡。

鄭市長表示，在大溪所有礦場收坑完畢的30年後，今年度文化局將啟動「大溪順和煤礦」文化景觀調查研究，以及「桃園市煤礦產業文化資產普查計畫」，盼煤礦遺址能夠轉型為文化園區，見證桃園過去的礦業文化與歷史記憶。

順和煤礦礦長余德隆表示，大溪煤礦從1901年（日治時期明治34年）邱明福先生取得大溪第一份礦權起算，至今已120週年，而順和煤礦為現今保存較完善的礦場。很高興在展覽中見到許多老同事，也期盼順和煤礦能順利成為文化景觀，不僅可以多一處休閒場所，年輕一代也能夠對煤礦產業文化以及先民事業有所瞭解。余礦長也對歷代煤礦業者的貢獻表達最大敬意，並期盼順和煤礦文化園區能夠早日完成。

中原大學建築系副教授林曉薇表示，台灣從基隆到苗栗的礦脈曾經存在許多礦場，不但是帶動台灣經濟的重要資源，也是非常重要的文化資產。自去（109）年起，文化部及東華大學等團隊逐步建置全台煤礦資源，今（110）年市府文化局啟動的「大溪順和煤礦」文化景觀調查研究，也是非常好的開始，希望未來可結合官方及民間力量完成桃園煤礦調查，除可看到地方情感與歷史的連結，後續也可整合觀光及休閒農業資源形成煤礦文化路徑。

包括市議員李柏坊、陳治文、簡志偉、市府觀旅局長楊勝評、文化局專委魏淑真、大溪區長陳嘉聰、大溪木藝博物館長陳倩慧、前立委鄭寶清、前公平會主委彭紹瑾、大嵙崁文教基金會執行長李世明、常務董事李後斌、大嵙崁環境永續發展基金會執行長童偉哲、市立圖書館大溪分館主任許天安、大溪永福里長廖芊樺、大溪區公所調解委員吳惠玲、大溪至善高中副校長陳彥呈、順和煤礦礦長余德隆、中原大學建築系副教授林曉薇、大溪仁和宮董事長藍勝民、大溪青商會會長黃智偉、桃園市音樂文化協會理事長許綺玲等均一同出席活動。

▶旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」5700元→1450元 拍出逆齡美照必備