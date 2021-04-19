打破全中運紀錄！花蓮張博雅奪高女百米冠軍　破26年大會紀錄

▲張博雅勇奪高女組田徑100公尺冠軍，更破26年來的大會紀錄。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年全國中等學校運動會4月17日起至22日在雲林縣盛大舉行，花蓮縣長徐榛蔚19日親自率隊至比賽現場為花蓮代表隊加油打氣，適逢花蓮高農選手張博雅以11秒7勇奪高女組田徑100公尺冠軍，更破26年來的大會紀錄，成績宣布時全場觀眾歡聲雷動。

▲花蓮縣長徐榛蔚率隊至比賽現場為花蓮代表隊加油打氣。

全國中等學校運動會是備受矚目的運動賽事，花蓮縣代表隊選手及隊職員共計484人，參與田徑、游泳、軟網、柔道等14項競賽，縣長徐榛蔚期許每位體育健將在運動場上突破自我、再創佳績，為家鄉及自己爭取最高榮耀。

對於雲林縣政府在張麗善縣長帶領下，將110年全中運辦得面面俱到，徐榛蔚高度肯定雲林縣政府提供參賽選手最完善的競賽設施，在競賽場上全力以赴、爭取佳績，讓來自各地的運動健將齊聚雲林，透過賽事挑戰、實現自我。

徐榛蔚指出，明年全中運將移師花蓮舉辦，縣府正緊鑼密鼓籌備賽事，翻修各項競賽場館，花蓮縣政府會借鏡雲林全中運的成功經驗，以最萬全的準備迎接全國運動選手及鄉親蒞臨花蓮！

徐榛蔚縣長也受邀頒發多場田徑賽事前三名獎項，當天花蓮高農選手張博雅不僅在高女組田徑100公尺項目中以11秒7勇奪冠軍，更破26年來的大會紀錄，成績宣布時全場觀眾歡聲雷動，擦亮花蓮體壇金字招牌，也為家鄉爭光。

►腦公！你不可以賴帳喔