「樂齡彩繪人生」展40幅水彩畫　新北聯醫創作畫展4／30登場

▲李美慧體會「不管美不美，提起筆勇敢地畫下去就對了！」參展的山水畫就取名「勇敢畫」（左）；「山中孟竹」讓陳崇熙回憶起童年時期與孟宗竹一起成長的點點滴滴（右）。（圖／新北市立聯合醫院提供）

記者郭世賢／新北報導

歷經歲月的淬鍊，即使信手塗鴉，也可以沁染其豐富人生的閱歷。新北市立聯合醫院於三重明志堂巷弄長照站內的19位長者，4月30日至5月19日在臺北市中山北路2段128號中山公民會館，聯合展出40幅「樂齡彩繪人生」水彩畫創作，並於5月8日下午2時舉辦開幕茶會。

新北聯醫院長項正川表示，三重明志堂於2007年成立社區關懷據點，醫院調派醫護人員舉辦健康講座；為配合長照政策並擴大服務，醫院於2019年在明志堂開設巷弄長照站，週一到週五提供預防及延緩失能的各項活動與課程，豐富長者們的生活及身心靈的關懷，是一處可讓長者走出家門，認識更多不同朋友的據點。

長照站工作人員謝瀚勳說，在美術老師指導下，長者們以生活及時節為軸心，主題照片作為參考，用彩繪方式呈現，畫出主題樣貌，除了增加專注力和觀察力，同時也強化視覺記憶，均衡運用右腦與左腦；此外，專注繪畫的同時，也有助於消除壓力。聯展可以肯定並驗收長者的學習成果，以及增強繼續創作的動機。

此次展出19位長者共40幅水彩作品，有山水，風景、鳥類、盆栽及自畫像等。74歲陳崇熙有3幅畫作參展，作品中「山中孟竹」是他最得意的作品，此幅創作讓他回憶童年時期家住南投山上與家中農作物孟宗竹一起成長的點點滴滴，並懷念著小時候於竹林間做農事、挖竹筍，並以1斤100元高價售出的美好場景。

同樣有3幅畫作參展的77歲李美慧，體會「不管美不美，提起筆勇敢地畫下去就對了！」所以美慧阿姨特地為一幅參展的山水畫作取名「勇敢畫」。她開心地說，10個兒孫女都已經約好要去觀賞她的畫作，這是今年給她母親節的最佳禮物了，歡迎民眾把握參展期間，前往欣賞長者們創作，共創高齡友善台灣。

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