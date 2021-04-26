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「傳統工藝Ｘ傳統藝曲」齊聚一堂　7組傳統藝師聯手登場秀美技

▲「傳統工藝X傳統藝曲」齊聚一堂 7組傳統藝師聯手登場秀美技。（圖／新北市文化局提供）

▲許朝宗藝師作品《清（粉彩）百鹿雙耳尊》左；藝師李明雄作品《材燒灰釉二斗缸》右。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市境內保有許多無形文化資產，為推廣民眾認識新北市傳統藝師及其投入一生傳承之珍貴技藝，即日起至5月30日於國定古蹟林本源園邸推出「藝曲同工−傳統藝師展演活動」，匯集7組傳統工藝、傳統表演藝術及文化資產保存技術藝師舉辦展覽及演出，感受傳統藝術的精緻美好。

文化局表示，展覽由5位藝師共同展出，有鶯歌陶瓷重鎮擅長釉燒仿古陶瓷的許朝宗、福州少見古樸泥條盤築陶藝的李明雄兩位藝師；以及多年堅持手工設計雕刻龍柱的石雕藝師石地發；還有以「清、順、雅」細緻特色聞名的漆線雕大師林家億；以及有著妙手回春的神力，被比喻為「紙醫生」的葉竑毅，每位藝師各有不同的技藝特色，藝師「輸人不輸陣」，分別拿出個人代表作，呈現陶瓷、石雕、漆線雕、文物保存維護技術等領域的精湛技藝，精彩可期，絕對讓人大開眼界。

▲「傳統工藝X傳統藝曲」齊聚一堂 7組傳統藝師聯手登場秀美技。（圖／新北市文化局提供）

▲石地發藝師作品《「乙字」螭龍石雕》左；林家億藝師作品《玄關道長》右。

除靜態的傳統藝術作品展示外，同時也舉辦動態類型表演活動，邀請有長髮小生稱號，至今活耀於舞台、具深厚腹內滾功力，致力提攜後進演員的「歌仔戲」王束花；與師承梅派京胡大師姜鳳山，並以獨特之「中字理論」、堅持以絲弦技法保存京胡老味道至今的「京劇（梅派）京胡藝術」吳明生帶來示演及開講，民眾不僅可欣賞藝師窮極一生心血淬鍊的精湛功力。

文化局表示，無形文化資產乘載了世代的先人智慧並代表文化累積，為使更多的朋友認識傳統技藝之精華及特色，文化局每年辦理傳統藝師展演活動，110年度邀請這7位藝師於林本源園邸展現各項領域的代表作，提供民眾豐富傳藝饗宴，見識這份捲土重來、不容小覷的傳統藝術魅力。更多活動詳情歡迎上「國定古蹟林本源園邸」官方網站、臉書「國定古蹟林本源園邸−板橋林家花園」查詢。

▲「傳統工藝X傳統藝曲」齊聚一堂 7組傳統藝師聯手登場秀美技。（圖／新北市文化局提供）

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