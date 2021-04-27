▲新北行動治理拚偏鄉里有建設，侯友宜走訪石門基層傾聽民意。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜27日下午前往石門行動治理，會間就溪流護岸改善、設置觀光停車場及臨時公廁等議題進行討論。針對里長們最關注的護岸施作問題，侯友宜現場責成相關局處認有急迫且必要處，儘速研議施作。另鑒於近日台灣再添本土案例，侯友宜也指示民政局及各公所在風景點防疫工作要更細膩、到位。

有關護岸施作議題，德茂里長花文發於會中建議改善楓林溪許添棋茶廠旁易淹段，石門里長施宗南則希望石門溪上游護岸第二期工程接續施作。農業局表示，楓林溪溢淹段已於4月22日完成現勘，溪岸淘刷現象刻正研辦中；石門溪上游護岸第一期完工後汛期防災成效良好，後續工程將俟里長取得土地同意書後即刻啟動。

石門區德茂里長花文發於2020年行動治理提出富德溪及八甲溪下游段護岸施作2案，農業局2021年3月間已完成富德溪護岸工程；八甲溪下游護岸部份，水利局日前也邀集里長、公所、廠商及設計監造公司辦理開工前說明會，並自2月開工施作，適逢今日順利完工，期將有效提升區域防洪能力。

會中，尖鹿里長邱朝欉對水利局迅速完成石門溪中游護岸前段第一期增高工程非常滿意，並希望接續能處理石門溪右岸的溢淹疑慮。水利局感謝里長肯定並表示，預計5月中旬就能完成第二期工程專業評估，評估結果會進一步向地方報告。

▲針對里長們最關注的護岸施作問題，侯友宜現場責成相關局處認有急迫且必要處。

侯友宜表示，保護人民生命財產永遠是市府最重要職責，感謝里長用心，將里內溪流有溢淹疑慮之處一一指出，水利局及農業局務必隨時與地方保持聯繫，視安全性及急迫性作出最適處理。

此外，石門區觀光景點多，富基里長林茂森希望富貴角燈塔能比照屏東鵝鸞鼻，增設大型遊覽車停車場、臨時公廁及攤販區，活絡石門觀光旅遊。交通局表示，因涉中央權責，除函請中央評估，並已與北觀處排定後29天辦理會勘。

民政局長柯慶忠表示，石門的自然風光及人文特色有別於都會，深具觀光吸引力，市府團隊深入地方，拚石門里里都有建設與發展，「如德茂里八甲溪護岸、富基里公一牽罟藝術公園、老梅里罟寮整建、山溪里北19護欄美化、石門里石一活動中心整建、尖鹿里遊艇碼頭活化、乾華里公園改造、茂林里社區發展計畫，以及草里里的茶山步道營造」，每里的一小步，都是市府團隊的一大步，一定會盡最大努力發揮地方優勢，讓石門成為北海岸休憩旅遊新亮點。

石門區長林俊宏指出，2年來市府投入近5千萬經費進行石門區各項風貌營造，像是台2線老梅路口意象設置、聚落通路美化、山溪里活動中心旁藍鵲廣場及老梅浣衣亭等18項工程，聚焦石門特色進行景觀設計與改造，完成後贏得地方好評。

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