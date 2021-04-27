▲石門富基漁港成立「重機驛站」，極北無敵海景療癒超好拍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區富基漁港打造打卡新景點「富基漁港重機驛站」，於27日舉行啟用典禮，在侯友宜市長、重機車友的見證下，位於台灣極北的富基漁港，全台漁港內首座重機驛站正式啟用，典禮特別邀請YAMAHA最具陽光活力的YJT重機女子車隊參與，同時YAMAHA車隊於2021年4月全新改版的重機旅遊地圖。

新北市政府推動嗨漁港計畫，富基漁港為台灣最北邊的漁港，傳統漁作興盛，港區內設有魚產品直銷中心，此次重機驛站是將原本港區內堤岸邊角落，空間閒置又髒亂加以整理，設計一座平台，讓機車車友可以直接騎上平台觀賞北海岸無敵海景，並將周邊環境加以綠美化，重機平台基座同時具有擋浪作用，提升港區安全性。

▲新北市長侯友宜騎上重機為驛站平台宣傳富基美景。

侯友宜表示，新完工的重機驛站是運用港區邊角空間施作，營造遊憩休閒紛圍，簡易靈活動線設計，能讓不同需求的車友，找到適合停靠的車位。值得一提的是，驛站整體規劃以淺淺環保色系，彎月造型隱喻魚隻，呈現悠遊其中的情境，除能嘉惠重機車友外，更讓富基漁港的知名度及討論度提升。

新北市政府農業局在富基漁港周邊規劃各具特色的三大打卡景點，包括建構多功能突堤碼頭，除提升港區靜穩度，漁民作業更安全外同時兼具有藝文展演、辦趴及觀賞夕陽落日餘暉無敵海景的最佳廣場，富基魚貨直銷中心以墨西哥帽造型屋頂，建物風格獨特超吸睛，新鮮現撈海產更是老饕最愛。

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