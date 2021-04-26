▲八里五福宮五路武財神聖誕，捐贈救護車及愛心物資。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

4月26日（農曆3月15日）為五路武財神聖誕，八里五福宮為恭祝五路武財神聖誕千秋，透過「新北市好日子愛心大平台」捐贈價值320萬元高頂救護車「五福壹號」，及近40萬元的愛心物資，提供新北市八里消防分隊及弱勢機構。副市長謝政達一早前往參拜暨致贈「應天佑民」匾額，並頒贈感謝狀、感謝牌表達謝忱。

謝政達表示，五福宮主祀天官武財神，是八里區重要信仰中心及本市績優宗教團體，感謝廟方年年響應新北市「好日子愛心大平台」，捐贈贊普物資做公益，今年更捐贈高頂救護車，提升八里地區救護能量，及6000斤平安米等民生物資，嘉惠弱勢民眾，公益善行深獲地方肯定。

▲八里五福宮五捐贈救護車及愛心物資。

兼任八里五福宮主委的鄭戴麗香議員表示，五福宮秉持財神爺慈悲為懷、濟世助人精神，行善不遺餘力，這次感謝副主委蔡志浩無私捐贈廟方的善款，讓五福宮能發揮大愛購置救護車，贈予市府守護地方。

民政局長柯慶忠表示，鄰近八里渡船頭的五福宮，由北港武德宮分靈而來，主祀手持招財進寶印的大型武財神趙公明以及招寶天尊、招財使者、納珍天尊、利市仙官等四名部將，香火鼎盛，是北台灣知名的求財寶殿，並設有北台唯一「天庫金爐」，外雕三十六天官添財補庫、助運財源滾滾。

五路武財神聖誕日，也是民間求財日，許多信徒都會到財神廟祈求財運亨通，八里五福宮今日也特別發放「招財錢母」，從昨日至今明兩日舉辦財神賜財禮斗法會，祈佑信眾財源廣進、闔家平安，還有歌仔戲、布袋戲演出，邀請大家相揪來看戲。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

基隆2線4警官高鐵站和妻吵架 警員好心勸阻竟慘被暴打



騙女友13萬！約見面載到公墓搶錢性侵 渣男下場出爐

張鮭魚之夢181公里外改回原名 基隆戶政所：非本地人3次機會用完

小黑狗墜地慘死疑遭丟下樓 4樓飼主酒醒駁：牠自己跳！