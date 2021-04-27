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新北環境季「五區五淨港」大動員　落實環境教育永續海洋精神

▲新北環境季「五區五淨港」大動員 落實環境教育永續海洋精神。（圖／新北市漁管處提供）

▲新北環境季「五區五淨港」大動員，落實環境教育永續海洋精神。（圖／新北市漁管處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年的6月8日是世界海洋日，新北市政府為了響應保護海洋的精神，特別規劃在新北環境季中舉辦一系列的「世界海洋月」活動，推出五區五淨港、水下光傳輸系統成果發表及花枝九孔放流活動等，歡迎關心環境的民眾參加，一同認識海洋，體驗文化、生態與自身的鏈結，讓環境教育真正落實於生活中的每一刻。

新北市擁有145公里海岸線，多達28處漁港，除了傳統漁作功能外，市府推動「來新北，嗨漁港」計畫。為了維護漁港環境清潔及保障漁船作業，市府呼籲「向海致敬」計畫精神，積極清理漁港廢棄物，以及在漁港設置廢棄物暫置區及攔木網，以防範颱風、豪雨等天然災害使大量漂流木等海漂垃圾進入漁港，妨礙漁船進出及漁民作業安全。

▲新北環境季「五區五淨港」大動員 落實環境教育永續海洋精神。（圖／新北市漁管處提供）

▲新北市五區漁會齊聯手，守護漁港潔淨海洋。

新北市政府推出的「五區五淨港」活動，號召轄內淡水、金山、萬里、瑞芳及貢寮等五區漁會的漁民朋友，一起動手清潔賴以為家的漁港，各場次淨港活動訂於5月1日在淡水第二漁港、5月6日在深澳漁港、5月7日在草里漁港、5月15日在澳底漁港、5月20日在萬里漁港，市府會備妥清潔工具及處理後續的廢棄物清運工作，民眾只要自備飲用水或雨具等個人物品，抱著熱情的心就可參加，歡迎到報名網址：https://reurl.cc/L0xmry，市府期待與你（妳）一起為地球與海洋貢獻一份心力。

漁業處長張麗珍表示，新北漁港樣貌多元，景觀美麗，歡迎民眾蒞臨遊玩、親近海洋，同時也發揮公德心，不要將垃圾留在漁港，否則除了影響景觀衛生外，萬一垃圾掉進海裡，更會令海鳥、魚類、海龜等生物誤食或遭纏繞，危害海洋生物，破壞海洋食物鏈，造成難以回復的生態浩劫。

▲新北環境季「五區五淨港」大動員 落實環境教育永續海洋精神。（圖／新北市漁管處提供）

張麗珍說，海洋是屬於大家的，有健康的海洋，才有永續的生態，不只是漁民，守護海洋，人人有責。2021年因應世界海洋日及新北環境季，在各區漁會所轄漁港辦理「五區五淨港」活動，辦理淨灘及清除海漂垃圾，歡迎市民朋友共襄盛舉，用行動一起為漁港及海洋的健康及環境永續努力！

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