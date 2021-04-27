網傳鯤鯓海灘成天體營！警貼「裸露觸法」公告　3棚架要拆了

▲台南市警六分局警方，除在南區鯤鯓海灘棚架張貼勿做裸露猥褻行為勸導單外，將報請市府相關單位拆除竹搭棚架。（民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導



台南市南區鯤鯓海灘區域，有網友在網路社群po文指該海灘上有男同志團體的全裸天體營活動，轄區市警六分局警方獲報前往查訪，但未查獲有男同志裸露妨害風化情事，警方在海灘棚架上張貼請「勿做公然裸露猥褻行為」宣導單，並加強巡邏、查訪，嚴防歪風發生。

據了解，兩週前有網友在臉書社群《台南爆料公社》po文，指鯤鯓地區的海灘上有男同志團體光天化日下做全裸天體營活動，轄區市警六分局與鯤鯓派出所員警獲悉馬上主動前往查訪，惟兩週來多次前往巡查，均未發現有男同志全裸天體營情事；但有發現男子裸上半身、穿短褲，大白天在棚架內躺睡情形。

對於網路傳聞，六分局警方不敢大意，派員到海灘的竹搭棚架張貼勸導單，請到該地活動的民眾、遊客勿在此公開場所做出全裸猥褻行為，這會觸犯刑法公然猥褻罪，可處1年以下徒刑、拘役或3千元以下罰金。

至於該處鯤鯓海灘上，疑為男同志團體活動使用的3座竹搭棚架，六分局警方表示，這很可能是特定團體人士搭建，先前鯤鯓派出所已曾報請市府相關單位拆除棚架，但後來又被人搭建起來，這些竹棚架有非法占用國有地及安全性的問題，警方會儘快報請政府相關單位執行拆除行動。

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