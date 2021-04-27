地主回收土地　台南14年同安夜市5月12日熄燈！主委嘆：沒頭路了

▲台南市安南區同安夜市5月12日將熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨。（圖／翻攝自台南人帶路）

記者林悅／台南報導

14年歷史台南市安南區同安夜市將於5月12日熄燈，攤商表示地主要將土地收回不租，只好宣布熄燈，攤商將轉介到其夜市謀生，外傳地主將土地賣給建知名建設公司蓋大樓，有如電影《雞排英雄》翻版，惟台南市地政局指出，經查尚無該土地交易紀錄。地方人士對於陪伴他們成長的夜市要熄燈，感到十分不捨。

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同安夜市位在安南區同安路，規模比不上台南市著名的觀光夜市「花園夜市」、「武聖夜市」，是屬於社區型夜市，攤商從最早上百攤，至目前3、40攤，與一般夜市相同，大部分是賣各種小吃、美食，還有一些衣物、日用品及遊戲攤商，每週二、五營業，從創立至今已有14年歷史，惟最近傳出同安夜市在5月中就要熄燈的消息。

同安夜市柯主委證實此一消息，他說同安夜市因地主要收回土地，不願再租給市攤商，原本4月12日就要收回土地，但因時間太匆促，經爭取協調後延長1個月到5月12日，地主為何要收回土地他並不清楚，但之前已經積極向地主爭取繼續出租，讓同安夜市攤商能繼續做生意，但地主收回土地的態度十分堅決，所以夜市做到5月12日就正式結束進入歷史。

柯主委說，夜市突然歇業，攤商最憂心，許多人擔心無處擺攤，就沒有收入，他目前盡力轉介攤商至其他夜市擺攤，柯主委說這些攤商跟他10多年了，他盡力幫忙讓攤商能有謀生出路，他自嘲地說：「他現在沒頭路了」。對於會不會找土地再設置新的夜市，柯主委說不但要找地，還要整地、規劃，成本就要上百萬元，他也無力負擔，所以不會再設新夜市了。

同安夜市要收起來，地方人士十分不捨，張姓網友就在臉書PO文指出：「這個夜市陪伴了我、我家人、週邊住戶十幾年，是多麼美好的回憶，晚上的時候能有美妙的燈火，美食，飲料，可以快樂悠閒地逛著，我曾經小時候夢想家裡附近能有夜市…，這是多麼奢侈美好的夢，想不到這美好的夢能實現，但陪伴了我十幾年要結束了，多麼不捨 還記得十幾年前夜市剛開的時候，那時候還能請歌手來演唱。記得第一次去買EQ滷味，老闆的小孩還剛出生，一間小小的攤位，勤奮的老闆靠美味跟雙手打出了一片天，扛起了家計，上個月吃，香味依然是回味無窮他獨門的辣椒實在是一絕…。從以前石頭火鍋還是露天的，到後來石頭火鍋變成了駐點的棚子，那是我跟我老爸慶祝跟談心的小秘密基地~我特別喜歡這個夜市的滷味、豬血湯、白糖粿、牛排、小上海、、地瓜球蔥油餅、炸魷魚、石頭火鍋、雪淇冰茶......等。聽說遠雄買了這塊地要蓋住宅大樓，所以夜市5月12日就要關閉，很多的回憶在這裡，一時間想到特別難過~眼眶泛紅的在打這段字~都市化的過程，想不到同安夜市變成時代的眼淚，雞排英雄的真實版...（雖然規模小）…我很希望大樓蓋起來可以發展住商混合式的夜市~例如一樓一樣招商變成夜市或者店面經營，但我知道不可能~大概可能只有台北有這種東西..…。」

▲網友在臉書PO文表達對同安夜市熄燈的不捨之情。（圖／翻攝自臉書）

據台南市地政局指出，目前尚無同安夜市土地賣給知名建設公司的紀錄，土地仍由原地主家族持有，因是私人土地，用途公務門無法置評。究竟同安夜市熄燈，這塊土地真正用途，目前難以知曉，是不是真如外界所傳，將有待後續觀察。

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