安平媽准了！　台南安平開台天后宮將辦祈雨大典26日晚「設天案」

▲台南安平開台天后宮將於4月29日上午10時舉辦「祈雨大典」，26日晚上辦理「設天案」儀式，邀請民政局長姜淋煌、安平區長賴青足、市議員盧崑福等地方官員，共同向上天稟報祈雨原由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮經過主委盧友禮向「安平媽」擲筊請示，將於4月29日上午10時舉辦「祈雨大典」，並邀請市長黃偉哲及地方官員、民意代表共同參與，廟方26日晚上辦理「設天案」儀式，邀請民政局長姜淋煌、安平區長賴青足、市議員盧崑福等地方官員，共同向上天稟報祈雨原由。

台灣從去年底就雨水不足，一直到今年春季旱象嚴重，台南安平開台天后宮一直向「安平媽」擲筊請示要辦理祈雨大典，但一直擲不到筊，直到最近再請示，終於獲得4月29日上午辦理「祈雨」的筊，按規定在祈雨的前3天要「設天案」向上天稟明祈雨的原由，並擇定26日晚上9時辦理，廟方邀請民政局長姜淋煌、副局長吳明熙、安平區長賴青足及區公所主秘、各課長及市議員盧崑福等人共同參與。

26日晚上「設天案」儀式，由安平地區的道長王浤儒以古禮方式，先由天后宮主委盧友禮與各來賓共同向「安平媽」上香致意，並再分別恭請廟方的主祀天上聖母、四海龍王之首東海龍王、水仙尊王屈原大夫等三聖臨壇到「天案」坐陣，一直到29日的祈雨大典結束後，再回到各神尊的神龕。

安平開台天后宮內奉祀屈原大夫、楚王、禹帝、奡王及伍員大夫等5尊水仙尊王與掌水的東、南、西、北海等4尊龍王，加上屬海神的「天上聖母」，可說是「十全十美」。

一機多功，果汁、粥品都能做