　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【女師遭警盤查上銬】警察的不法臨檢有法自保嗎

近日有一則新聞在網路上流傳，有一名教授非洲鼓的音樂老師，被中壢分局警察以臉孔陌生、神情緊張等理由進行臨檢，並因此被拘束人身自由長達九小時，引發輿論的討論。雖然內政部長已下令調查，但對於三不五時發生的濫權臨檢，一般民眾有辦法自保嗎？

臨檢，並非是為犯罪調查，而是為維持社會秩序之目的，故警察臨檢時，就不會有所謂刑事拘提票、搜索票等存在。過去很長一段時間，臨檢的法律依據僅出現於《警察勤務條例》第11條第3款，致顯露法定性不足之弊。而在2001年，大法官做出釋字第535號解釋後，立法院才於2003年訂定《警察職權行使法》（下稱《警職法》），臨檢總算有了較明確的法律規範。

根據大法官釋字第535號，否定警察可以不顧時間、地點及對象的任意或隨機性臨檢。換言之，一定要有合理懷疑的客觀事實，證明有危害公共安全或秩序之虞，才可實施臨檢；甚至於公共場合針對特定人，還須要有相當理由認其已構成危害或將生危害，才得實施盤查。如此的原則就反映在《警職法》第6條第1項的規定。又在警察發動臨檢時，依《警職法》第4條第1項，須出示證件並應告知事由，且依同法第3條第1項，執行過程亦須遵守比例原則。

警察實施臨檢未依法定程序，如僅憑陌生人、行事怪異等個人感受為發動基礎，或者未主動告知事由、違反比例原則等，就屬不法執行職務，依《警職法》第4條第2項，人民有權拒絕。而因《刑法》第135條第1項的妨害公務罪，乃以公務員依法執行職務為前提，故對不法臨檢的抗拒，既屬正當防衛，也無成立妨害公務罪之疑慮。反倒是警察，可能因此涉及私行拘禁、違法搜索等罪。

現行法制對臨檢雖已有了詳細規範，但在一般民眾於法律規定未必知悉，以及警察擁有武力下，很難加以拒絕或反抗。因此，針對警察的不法臨檢，相對人就只能事後究責，卻又面臨舉證的困難。

雖依《警職法》第29條第1、2項規定，受臨檢者可當場對執行過程提出異議，且警察若認為無理由而繼續執行，相對人還可要求其交付異議理由的記錄，如此的書面似可為不法臨檢的證明。但問題是，在警察不可能主動告示、民眾亦不知曉此等權利，再加上執法者不可能自曝其短之下，這樣的規定就有如天邊的雲彩。

也因此，最即時與有效的自保之道，就是利用手機拍攝，但警察能否以侵害隱私為由禁止錄影，甚至強取手機呢？由於臨檢，不是針對犯罪偵查，民眾同步攝影並無違反偵查不公開之理；尤其警察乃代表國家行使公權力，且執法地點又在公共場合，即有受公開監督之必要。故無論是於司法判決或法務部的解釋，都不承認警察執行公權力時的隱私權保障，若民眾攝影蒐證，而被制止或損壞手機，警察反而會觸犯強制、故意毀損等罪。

即便現行法制已否定任意性臨檢，但警察僅憑自我感覺或上級命令的隨機臨檢，卻是普遍存在。警政高層在強調社會治安維持的同時，更應強化所有員警的人權與法治精神。此外，為了讓執法透明化，立法政策上更有明文要求臨檢須全程錄影之必要。

好文推薦

吳景欽／從佛洛伊德案看法庭直播

吳景欽／佛洛伊德案的陪審員挑選

吳景欽／【311核災十周年】刑事究責之難

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

遭不當盤查「大外割」壓制　女師派出所提告：哪裡跌倒哪裡站起來

中壢警涉違法臨檢！女師慘銬扣留9小時　桃園地檢署說話了

警察濫權？女師走路突遭警盤查帶回　徐國勇：執勤辛苦但要確保人權

中壢警不當盤查惹議　鄭文燦要求警方配合調查「絕不護短」

警稱「不認識」就盤查　邱顯智：陌生臉孔完全不符法律規定

舞蹈師走馬路「慘變現行犯」　施暴完送地檢署9hrs！警嗆：不爽嗎

吳景欽／【女師遭警盤查上銬】警察的不法臨檢有法自保嗎

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

吳景欽／【女師遭警盤查上銬】警察的不法臨檢有法自保嗎

奧斯卡名錶／卡地亞變幸運物　最佳男配角擒小金人洩時髦鏤空錶

國小軟聯／手臂寫字激勵自己　竹林首戰扣倒光華

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管被爆私密照　律師：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

臭屁嬰仔自揭「馬子狗」行徑！　罕見落下男兒淚耍感性

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

法律熱門新聞

吳景欽／警察不法臨檢有法自保嗎

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

5男關一起　牢房竟變炮房

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

蔡正傑／不孝會喪失繼承權嗎

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

蘇南／公共工程借牌投標違法

劉昌坪／竊錄偷拍可以當證據嗎？

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

施建新告Google網路遺忘權再敗

更多熱門

相關新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

新北市新莊分局警察25日執行臨檢時，一輛銀色奧迪拒檢，甚至還來回衝撞警方，而警方為了避免更大傷亡，因此朝車子連開兩槍，其中坐在副駕駛位置的女子左邊腋下附近中槍，子彈從其右下腹穿出，經送醫搶救後仍是宣告不治。另外，警方也於凌晨查獲駕駛林姓女子，並於車內搜出10包毒品，全案依妨害公務罪、公共危險及毒品條例等罪移送地檢署偵辦。

屏東男想一了百了「躺車道」　警陪聊卸心防

屏東男想一了百了「躺車道」　警陪聊卸心防

一刀刺死17歲少年　判刑9年定讞

一刀刺死17歲少年　判刑9年定讞

昏暗路面出現大量油漬　里港警緊急動員

昏暗路面出現大量油漬　里港警緊急動員

萬丹萬惠宮媽祖遶境　屏東警環消約制防意外

萬丹萬惠宮媽祖遶境　屏東警環消約制防意外

關鍵字：

法律司改人權吳景欽臨檢警職法警察中壢分局釋字535號

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面