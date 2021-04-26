吳景欽／【女師遭警盤查上銬】警察的不法臨檢有法自保嗎

近日有一則新聞在網路上流傳，有一名教授非洲鼓的音樂老師，被中壢分局警察以臉孔陌生、神情緊張等理由進行臨檢，並因此被拘束人身自由長達九小時，引發輿論的討論。雖然內政部長已下令調查，但對於三不五時發生的濫權臨檢，一般民眾有辦法自保嗎？

臨檢，並非是為犯罪調查，而是為維持社會秩序之目的，故警察臨檢時，就不會有所謂刑事拘提票、搜索票等存在。過去很長一段時間，臨檢的法律依據僅出現於《警察勤務條例》第11條第3款，致顯露法定性不足之弊。而在2001年，大法官做出釋字第535號解釋後，立法院才於2003年訂定《警察職權行使法》（下稱《警職法》），臨檢總算有了較明確的法律規範。

根據大法官釋字第535號，否定警察可以不顧時間、地點及對象的任意或隨機性臨檢。換言之，一定要有合理懷疑的客觀事實，證明有危害公共安全或秩序之虞，才可實施臨檢；甚至於公共場合針對特定人，還須要有相當理由認其已構成危害或將生危害，才得實施盤查。如此的原則就反映在《警職法》第6條第1項的規定。又在警察發動臨檢時，依《警職法》第4條第1項，須出示證件並應告知事由，且依同法第3條第1項，執行過程亦須遵守比例原則。

警察實施臨檢未依法定程序，如僅憑陌生人、行事怪異等個人感受為發動基礎，或者未主動告知事由、違反比例原則等，就屬不法執行職務，依《警職法》第4條第2項，人民有權拒絕。而因《刑法》第135條第1項的妨害公務罪，乃以公務員依法執行職務為前提，故對不法臨檢的抗拒，既屬正當防衛，也無成立妨害公務罪之疑慮。反倒是警察，可能因此涉及私行拘禁、違法搜索等罪。

現行法制對臨檢雖已有了詳細規範，但在一般民眾於法律規定未必知悉，以及警察擁有武力下，很難加以拒絕或反抗。因此，針對警察的不法臨檢，相對人就只能事後究責，卻又面臨舉證的困難。

雖依《警職法》第29條第1、2項規定，受臨檢者可當場對執行過程提出異議，且警察若認為無理由而繼續執行，相對人還可要求其交付異議理由的記錄，如此的書面似可為不法臨檢的證明。但問題是，在警察不可能主動告示、民眾亦不知曉此等權利，再加上執法者不可能自曝其短之下，這樣的規定就有如天邊的雲彩。

也因此，最即時與有效的自保之道，就是利用手機拍攝，但警察能否以侵害隱私為由禁止錄影，甚至強取手機呢？由於臨檢，不是針對犯罪偵查，民眾同步攝影並無違反偵查不公開之理；尤其警察乃代表國家行使公權力，且執法地點又在公共場合，即有受公開監督之必要。故無論是於司法判決或法務部的解釋，都不承認警察執行公權力時的隱私權保障，若民眾攝影蒐證，而被制止或損壞手機，警察反而會觸犯強制、故意毀損等罪。

即便現行法制已否定任意性臨檢，但警察僅憑自我感覺或上級命令的隨機臨檢，卻是普遍存在。警政高層在強調社會治安維持的同時，更應強化所有員警的人權與法治精神。此外，為了讓執法透明化，立法政策上更有明文要求臨檢須全程錄影之必要。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。