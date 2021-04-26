快訊／2女拒檢遭警連開2槍！她中彈身亡　車上搜出10包毒品

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

新北市新莊分局警察25日執行臨檢時，一輛銀色奧迪拒檢，甚至還來回衝撞警方，而警方為了避免更大傷亡，因此朝車子連開兩槍，其中坐在副駕駛位置的女子左邊腋下附近中槍，子彈從其右下腹穿出，經送醫搶救後仍是宣告不治。另外，警方也於凌晨查獲駕駛林姓女子，並於車內搜出10包毒品，全案依妨害公務罪、公共危險及毒品條例等罪移送地檢署偵辦。

▲警方連開2槍，並在車上搜出毒品。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

這起事件發生在25日晚間，當時警方正在執行巡邏勤務，而當時29歲的林姓女子駕駛一輛奧迪自小客車，搭載一名有毒品前科的女性友人上路，兩人從新莊出發要前往林口找朋友，在行經新莊區中港東路與中港三橋口時，還佯裝鎮定的經過臨檢點，但警方查清車號卻發現，車主竟然是通緝犯，因此要求林女下車受檢。

▲林女將中彈的友人丟包醫院。

未料，林女不僅拒檢，還開車來回衝撞警方，而潘姓員警上前制止時，也遭到車子來回衝撞，因此拔槍制止對方，但仍遭到對方逃逸，當時第一槍打到車子的擋風玻璃、第二槍打中車窗後，又擊中位於副駕駛座上的女子，子彈從該名女子左腋下穿過後，又從右下腹穿出。對此，林女逃逸後，將中彈者丟包在林口長庚醫院，之後隨即搭車逃離現場。

警方根據監視器畫面展開圍捕，而林女最後也在凌晨2時30分由律師陪同下向警方投案。對此，警方鑑識人員採證車輛後，並在車上一共搜出10包毒品，包含2包海洛因(0.75公克)、1包安非他命(0.32公克)與7包的毒品殘渣袋，研判2人因為攜毒藏毒，擔心遭警方查獲，才會大膽衝撞警方路檢點，目前也已聯繫死者家屬到場，並報請檢察官進行相驗。

對此，新莊警分局表示，這名潘姓員警因為社會大眾及自身安全遭受危害，情況緊急、危害迫在眉睫、為保護員警及他人安全、依照警械使用條例正確大膽用槍防衛，警方絕對支持，也呼籲民眾不要挑戰警方嚴正執法。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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