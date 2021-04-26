屏東男想一了百了「躺車道」　警陪聊卸心防...水果行阿嬤也送暖

▲內埔警分局瑪家所警員陳仁傑及時救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓男子自覺事業、情感百般無聊，赤腳走了7公里後，躺在台24線，民眾發現報警，內埔警方前往處理，陳民之後謝謝員警的開導，對他開導，讓他認為找到傾訴的對象，心情開朗多了，向警方道謝，後續交由里港警方通報相關單位持續關懷。

內埔警分局日前晚間獲報，有民眾躺於台24線近三和路車道雙黃線上，由於該路段屬於省道，來往車流不小，用路人擔心不慎引發嚴重交通事故，立即指派瑪家所警員陳仁傑驅車趕往處理。

但陳員趕到該路段，來回梭巡，就是找不到報案躺於車道的民眾。由於該路段是內埔分局與里港分局交界處，人命關天，為求慎重，陳員再往里港分局轄的台24線路段查看，果然找到這位在交界處附近的男子，迅速將拉到路邊。

他向警方表示，事業、感情百無聊賴，情緒不佳，獨自赤腳從三地門達來村漫無目的的走了7公里，不知不覺走到了台24線，心想直接躺在車道上，一了百了。

警方發現，對方雖無飲酒，惟言語胡謅，仍極力安撫，路邊的水果行阿嬤見狀也提供湯品供該民裹腹。

警方對他表示，人生苦短，應正向面對未來，不要因自己的不智之舉，造成同住的親人傷心；何況現行政府有多方管道，可以諮詢及慰藉。他聽了員警的開導，認為找到傾訴的對象，心情開朗多了。最後將他轉由到場的里港警方做後續處置。

分局長蔡耀順高度肯定陳員即時挽救生命表現，值得同仁學習，並呼籲民眾，若身邊的人遇有心理困擾，衛生局均可提供心理諮商轉介服務，亦可撥打衛福部安心專線（0800-788-995，請幫幫救救我）求助。

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