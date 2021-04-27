　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全中運勇奪33金比下台南市　南投代表隊創下縣史新里程碑

▲南投縣代表隊在全中運勇奪歷年最多的33金，躋身大會第6名。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣代表隊在全中運勇奪歷年最多的33金，躋身大會第6名。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

110年全中運日前於雲林縣落幕，南投縣代表隊展露鋒芒，勇奪33金20銀23銅，不但刷新97年24金紀錄，更比下6都之一的台南市（31金），躋身全國第六名；草屯商工男子撐竿跳高選手王映凱，還以5公尺06打破自己保持的大會紀錄，團隊、個人都寫下南投縣體育史的新里程碑。

▲王映凱（左2起）、林瑄倪為草屯商工拿下撐竿跳高男高女雙料金牌。（圖／南投縣政府提供）

▲王映凱（左2起）、林瑄倪為草屯商工拿下撐竿跳高男高女雙料金牌。（圖／南投縣政府提供）

在全國矚目的田徑項目方面，去（109）年就以5公尺05拿下高男撐竿跳金牌，並打破5公尺03大會紀錄的王映凱，本屆再以5公尺06打破大會紀錄；同校的林瑄倪也以3公尺75榮獲高女金牌，讓草商囊括雙冠王，延續該校撐竿跳高霸業和冠軍搖籃美譽。

南投教育處表示，南投代表隊在划船、輕艇項目共拿下12金，也是本年成績突破的重要關鍵：水里商工獲高男划船、高女輕艇總錦標第一名，以及高男輕艇、高女划船第二名；水里國中獲國女划船總錦標第一名、國男划船第二名。

▲旭光高中空手道隊是南投單一項目最大贏家。（圖／南投縣政府提供）

▲旭光高中空手道隊是南投單一項目最大贏家。（圖／南投縣政府提供）

技擊項目方面，旭光高中空手道館去年落成啟用，提供選手更優質訓練環境後，在本屆全中運大放異彩，計獲11金8銀9銅，高女、國男和國女空手道總錦標第一名，以及高男空手道第三名，成為本次南投單一項目的最大贏家；草屯國中也獲國女角力總錦標第一名。

南投教育處指出，縣長林明溱一直相當重視基層選手培訓與學校體育發展，此次發展重點項目都有亮麗成績，未來仍會持續努力向下紮根、培育更多有體育天份或專長的南投子弟，展望明（111）年的花蓮全中運。
 

►無線設計更方便　要直要捲隨便妳　桃紅外觀好搶眼

►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能

►日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃　空拍照卻超美

►驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

►22歲男入手賓士敞篷3分鐘就悲劇　自撞分隔島車頭全爛秒拖進廠

►水位下降奇景！　南投帖比倫峽谷心形岩、蛙形石浮現

ET快訊
快訊／再增1例本土！　華航機師老婆確診
LIVE／台科大全校改遠距教學　指揮中心最新說明
黑衣人闖砸松山分局！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官
柔道腦死童「單親媽」首現身！淚幫舅舅平反：他就像孩子的爸
升級iOS 14.5能讓舊iPhone變快嗎？　實測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東泰紙廠盼重營運鄉民陳抗　偷排污染5度被罰「信用破產」　

嘉義花旗木祕境將剷平！　養豬大戶為這原因美化環境反遭檢舉

她合歡山賞花爆高山症　警消協力接駁送醫保命

吸頂式感應燈控開關自燃起火　消防局：請定期檢修汰換以免引火

頭份國中「勤奮誠樸」重現校區　92歲創校長揭牌：緬懷過去、傳承精神

天要下雨地要找水　黃偉哲：台南開源節流度過缺水難關！

路口交通號誌故障「歡迎檢舉」　速聯絡護命保平安

嘉大攜手中興大　助偏鄉流浪犬貓絕育＋施打疫苗

嘉義大學改裝蘭潭學生宿舍　星級環境316床大一新生受惠

故事媽媽冠軍化身台語歌手　新住民謝美麗唱出自信

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

東泰紙廠盼重營運鄉民陳抗　偷排污染5度被罰「信用破產」　

嘉義花旗木祕境將剷平！　養豬大戶為這原因美化環境反遭檢舉

她合歡山賞花爆高山症　警消協力接駁送醫保命

吸頂式感應燈控開關自燃起火　消防局：請定期檢修汰換以免引火

頭份國中「勤奮誠樸」重現校區　92歲創校長揭牌：緬懷過去、傳承精神

天要下雨地要找水　黃偉哲：台南開源節流度過缺水難關！

路口交通號誌故障「歡迎檢舉」　速聯絡護命保平安

嘉大攜手中興大　助偏鄉流浪犬貓絕育＋施打疫苗

嘉義大學改裝蘭潭學生宿舍　星級環境316床大一新生受惠

故事媽媽冠軍化身台語歌手　新住民謝美麗唱出自信

柯震東爆「超跑載王柏傑前女友」戀上網紅　現身親回感情狀態

直接放模型參加上海車展？大陸電動車被踢爆沒懸吊、沒煞車

古林睿煬對決徐若熙　運彩開盤看好統一勝味全

謝長廷「外交泡泡」返台備詢？　外交部：不適用

「結束一黨專政」口號違國安法？　港特首：要尊重憲法及中共

iOS 14.5改善「電池健康度回報系統」　僅iPhone 11系列適用

松山分局長被拔官幕後關鍵曝！誰下令刪除監視影像　警政署要查了

《料理之王2》首播記者會　4月30日11:00準時直播！

台大有12人到過清真寺　校方宣布：即日起不能進入系館

快訊／彰化紡織工廠冒濃煙　疑排煙用靜電設備起火

地方熱門新聞

高雄抗旱第一口鑿井順利出水 日供3000噸

台南鄰居天天洗車庫　他曝照遭打臉

嘉義富商遭擄勒贖嘉檢起訴4人

台東漁港小艇出港不敵大浪翻覆　

挽救閩南語教育危機　呂理組新書發表

屏東男想一了百了「躺車道」　警陪聊卸心防

視察曾文水庫清淤黃偉哲感謝國軍兄弟

蔡易餘搭配「營養推廣餐盤」盼降至百公斤以下

民眾駕「類船型浮具」受困沙洲海巡救援

嘉義花旗木祕境將剷平　養豬大戶美化反遭檢舉

吸頂式感應燈控開關自燃起火

力推路殺犬貓善終

嘉義大學蘭潭學生宿舍星級環境

故事媽媽冠軍化身台語歌手　新住民謝美麗唱出自信

更多熱門

相關新聞

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

南投鹿谷鄉是賞螢聖地，每逢螢火蟲季節，都會吸引大批遊客到訪。不過，當地一家鱘龍魚餐廳日前遇到7名客人，在櫃檯前搶著付帳，結果搶到最後沒人付錢，讓店家損失3700元。近幾日，店內又差點發生類似狀況，讓業者決定公布畫面。

陳吉仲+35網紅賣鳳梨　一上午賣3萬公斤

陳吉仲+35網紅賣鳳梨　一上午賣3萬公斤

南投男站路邊小解…跌墜10m深邊坡

南投男站路邊小解…跌墜10m深邊坡

易柏安破偶像楊睿萱國女400M欄紀錄

易柏安破偶像楊睿萱國女400M欄紀錄

110全中運28項破大會！花蓮接手明年見

110全中運28項破大會！花蓮接手明年見

關鍵字：

全中運南投

讀者迴響

熱門新聞

李光洙宣布退出11年《RM》！

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面