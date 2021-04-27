全中運勇奪33金比下台南市　南投代表隊創下縣史新里程碑

▲南投縣代表隊在全中運勇奪歷年最多的33金，躋身大會第6名。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

110年全中運日前於雲林縣落幕，南投縣代表隊展露鋒芒，勇奪33金20銀23銅，不但刷新97年24金紀錄，更比下6都之一的台南市（31金），躋身全國第六名；草屯商工男子撐竿跳高選手王映凱，還以5公尺06打破自己保持的大會紀錄，團隊、個人都寫下南投縣體育史的新里程碑。

▲王映凱（左2起）、林瑄倪為草屯商工拿下撐竿跳高男高女雙料金牌。（圖／南投縣政府提供）

在全國矚目的田徑項目方面，去（109）年就以5公尺05拿下高男撐竿跳金牌，並打破5公尺03大會紀錄的王映凱，本屆再以5公尺06打破大會紀錄；同校的林瑄倪也以3公尺75榮獲高女金牌，讓草商囊括雙冠王，延續該校撐竿跳高霸業和冠軍搖籃美譽。

南投教育處表示，南投代表隊在划船、輕艇項目共拿下12金，也是本年成績突破的重要關鍵：水里商工獲高男划船、高女輕艇總錦標第一名，以及高男輕艇、高女划船第二名；水里國中獲國女划船總錦標第一名、國男划船第二名。

▲旭光高中空手道隊是南投單一項目最大贏家。（圖／南投縣政府提供）

技擊項目方面，旭光高中空手道館去年落成啟用，提供選手更優質訓練環境後，在本屆全中運大放異彩，計獲11金8銀9銅，高女、國男和國女空手道總錦標第一名，以及高男空手道第三名，成為本次南投單一項目的最大贏家；草屯國中也獲國女角力總錦標第一名。

南投教育處指出，縣長林明溱一直相當重視基層選手培訓與學校體育發展，此次發展重點項目都有亮麗成績，未來仍會持續努力向下紮根、培育更多有體育天份或專長的南投子弟，展望明（111）年的花蓮全中運。



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