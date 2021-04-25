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挺農民拚外銷！陳吉仲+35網紅賣鳳梨　一上午賣3萬公斤

▲▼農委會主委陳吉仲到南投協助促銷鳳梨。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府25日舉辦「2021愛台灣挺農民─一起吃鳳梨」促銷活動。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

中國海關總署2月26日宣布暫停輸入台灣鳳梨，對台灣產業界拋下震撼彈，讓台灣鳳梨外銷瞬間卡關，主因來自於台灣鳳梨外銷多仰賴中國市場。因此南投縣政府舉辦「2021愛台灣挺農民─一起吃鳳梨」促銷活動，就是希望能夠提高國人鳳梨買氣，更邀請「美人腿公主」現場走秀，還讓陳吉仲與35位網紅直播主合作，輪流上陣賣鳳梨，截至上午11點已經賣出3萬公斤的鳳梨。

活動一開辦就吸引超過2000名民眾共襄盛舉，同時也邀請農委會主委陳吉仲、南投縣政府農業處處長陳瑞慶等一同出席，呼籲國人能夠用行動買鳳梨，挺農民。

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▲▼農委會主委陳吉仲到南投協助促銷鳳梨。（圖／南投縣政府提供）

▲35為網紅輪番上陣幫忙賣鳳梨，截至上午11點為止已售出3萬公斤的鳳梨。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府農業處處長陳瑞慶指出，南投縣鳳梨種植面積就超過1285公頃，位居全國第5，年產量近6萬公噸。5、6月是鳳梨的產季，南投所產的鳳梨品種甜蜜蜜與金鑽鳳梨，是最好的水果，也能入菜成為料理，希望能夠透過此次的活動，讓民眾能認識鳳梨，並以行動支持農民。

此外，農委會主委陳吉仲還親自下海幫忙兜售鳳梨，1萬公斤的鳳梨剛開賣就瞬間被秒殺。陳吉仲事後也表示，希望今日活動義賣的數量能夠有望突破10萬公斤，並感謝國人支持國產鳳梨，才能讓鳳梨價格穩定，每公斤超過產地價格20元，外銷量也達到15000公噸。

▲▼農委會主委陳吉仲到南投協助促銷鳳梨。（圖／南投縣政府提供）

▲農委會主委陳吉仲到南投協助促銷鳳梨。（圖／南投縣政府提供）

南投縣農會總幹事曾明瑞也指出，農會除會協助農民行銷鳳梨外，也積極拓展日本、香港、杜拜等海外通路，並建立長期合作關係，截至現今也已獲得超過50公噸的鳳梨訂單，往後也會繼續努力突破外銷百公噸鳳梨的目標。

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