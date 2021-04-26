有獎金！　防範登革熱桃園醫事人員搶先報

▲防範登革熱桃園醫事人員搶先報，有獎金。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升桃園市醫療院所登革熱通報警覺及加強民眾清理孳生源意識，市府衛生局26日指出，該局特別訂定「桃園市醫事人員通報蚊媒傳染病獎勵方案」，自今年開始實施，轄內醫事人員只要發現居住或設籍於桃園市的蚊媒傳染病個案並完成通報、快篩及採檢程序，且通報日與發病日相距小於2日，本土病例每例可獲獎勵金1萬元。

▲防範登革熱「巡、倒、清、刷」四步驟。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，境外移入病例則每例可獲2仟元，鼓勵醫療院所診治發現疑似個案時即時通報之餘，也有利防疫人員及早介入進行防治，降低社區擴散風險。由於，近期因降雨量少導致部分地區限水，民眾可能因民生所需而儲水，致儲水桶未加蓋成為病媒蚊孳生源，衛生局26日辦理「提高警孓、加強通報」登革熱衛教宣導。

▲頒發感謝狀給去年度主動通報並發現登革熱確診個案的醫師。（圖／記者楊淑媛攝）

衛生局指出，去年度桃園市登革熱通報數為314例，確診30例，其中23例為本土登革熱個案，本土個案中有12例為衛生單位主動發現、11例由醫療院所通報發現，突顯加強通報之重要性。

因此，宣導會中，局長王文彥頒發感謝狀給去年度主動通報並發現登革熱確診個案的醫師，感謝其迅速發現確診個案以利該局即時介入防治措施，共同攜手防範登革熱；活動中亦藉由衛生局防疫人員示範「巡、倒、清、刷」步驟，衛教民眾定期檢查住家周圍環境，落實環境整頓及容器減量以預防病媒蚊孳生。

包括：疾病管制署副主任楊玉玟、桃園市醫師公會理事長莫振東、診所協會理事長姜博文等人士，均出席宣導會。

▶曾國城大推這款益生菌才2980元！現省3620元超划算 幫助代謝、腸道健康