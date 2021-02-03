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農曆連假　桃園市長照服務不打烊2/9前提出申請

▲農曆連假，桃園市長照服務不打烊

▲長照服務，讓家人獲得喘息。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆7天連假，長照服務員有休假嗎？桃園市衛生局3日提醒，長照服務在農曆過年期間不中斷，共134家服務單位在春節期間持續提供7項長照服務，有服務需求的市民，請於2月9日前(送餐服務2月5日前)向桃園市長期照顧管理中心提出申請，或撥打長期照護諮詢服務專線1966，以利事先連結合約單位，安排人員提供服務。

▲農曆連假，桃園市長照服務不打烊

▲▼農曆連假，桃園市長照服務不打烊。（圖／衛生局提供）

▲農曆連假，桃園市長照服務不打烊

衛生局表示，陳先生因工作意外致左側偏癱，說話和智力也受損，主要照顧者陳爸爸本身患有慢性疾病，每日忙於照顧兒子的生活起居，以往過年氣氛對他來說只是一個遙遠的名詞。去年春節期間，陳爸爸申請「居家喘息服務」，服務人員至家中協助照顧兒子，讓陳爸爸能暫時卸下照顧壓力，獲得喘息，好好過個年節。

▲農曆連假，桃園市長照服務不打烊

王奶奶罹患中度失智多年，生活完全仰賴媳婦照顧，過年期間媳婦要回娘家，無法照顧王奶奶。因此，每逢過年，照顧問題總是在家中要討論很久，後來申請使用「機構喘息」，媳婦回娘家，王奶奶就暫時到機構接受妥善照顧，也解決家人多年來每年過年期間的困擾。

衛生局表示，身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上原住民者或65歲以上的失能長者，可多多運用居家照顧服務、專業服務、交通接送服務及喘息服務等各項長期照顧服務。家中有失能者，可在過年前向服務單位先提出申請，讓服務不中斷，此外，照顧者過年期間如須申請喘息，也可先預約要使用喘息服務的時間。桃園市政府長照服務不打烊!過年期間提供長照服務的單位及相關訊息，可上桃園市政府衛生局長期照護網站 (https://dph. tycg.gov.tw/care/)查詢。

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