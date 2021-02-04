桃園民宅自主升級「醫美工作室」！外籍女密醫　藥材一箱接一箱

▲越籍女密醫提供醫美服務，遭當場查獲。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名越籍配偶，不具醫師資格竟在龍潭區民宅提供隆鼻、雙眼皮、玻尿酸、肉毒菌液、消脂針等醫療侵入性服務，經民眾檢舉，桃園市衛生局獲報，與龍潭警分局當場查獲女子家中多項醫療器具及藥物，全案移送桃園地檢署偵辦。衛生局再次呼籲愛美人士尋求醫療服務「停看聽」。

▲非法進口醫療藥品。（圖／衛生局提供）

衛生局4日表示，該局於2020年8月底接獲民眾陳情指稱，龍潭區有越籍配偶於民宅處疑似執行醫療行為，經桃園檢方協助偵辦並在日前會同龍潭警分局共同執行搜索，查獲該起越籍女密醫執行醫學美容外科醫療業務違法案件。

衛生局說明，醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。未具醫師資格者，私自為民眾進行醫療業務行為，違反醫師法第28條規定。合法醫療機構應刊登醫療機構名稱、開業執照，醫療人員應配戴執業執照，且醫學美容使用針劑治療、雷射治療、超音波治療及手術治療所使用的藥品與醫療器材，應為我國合法許可產品。

衛生局籲請民眾，尋求醫療服務需「停、看、聽」，「停」：民眾可以請醫療機構指出藥品及醫療器材標示上的許可證字號。「看」：運用食品藥物管理署網站的「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢」系統網頁查詢相關資訊，確認產品登錄核准的資料。「聽」：妥善與醫師溝通，確實瞭解療程效果，選擇適合的醫美療程，切勿輕信形形色色的醫療廣告或行銷手法而衝動接受醫療服務。

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