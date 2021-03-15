國人新冠肺炎「一般自費採檢」　桃園6醫院調降為5千元

▲桃園衛生局宣布，桃園6醫院「一般自費採檢」調降。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局15日指出，考量國內疫情已趨穩定且檢驗量能逐漸提升，為減輕市民負擔，桃園市內包括衛福部桃園醫院等6家醫院，自即日起宣布調整新型冠狀病毒核酸檢測篩檢自費金額一般件，由原本每件6千元調降至5千元，費用包含掛號、診察、採檢、檢驗及檢驗報告費。

衛生局表示，疫情期間民眾因緊急狀況、工作及出國求學等因素，申請自費採檢，依據嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心公告「開放民眾自費檢驗 COVID-19申請規定」，檢驗費用由自費檢驗指定院所訂定，並依照醫療費用收費標準核定作業參考原則核定。

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即日起宣布調整新型冠狀病毒核酸檢測篩檢自費金額一般件，由原本每件6千元調降至5千元的桃園6家醫院分別為：衛福部桃園醫院、衛福部桃園醫院新屋分院、聯新國際醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院與臺北榮民總醫院桃園分院等醫院。

衛生局呼籲市民朋友，注意自身健康，目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難、腸胃道症狀（多數以腹瀉症狀表現）或嗅覺、味覺喪失（或異常）等症狀。民眾應強化「防疫新生活運動」，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確佩戴口罩，落實社交距離並注意咳嗽禮節及生病在家休息等個人衛生防護，減少病毒感染機會，保護自己也保護他人。

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