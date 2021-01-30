打了沒？桃園公費流感疫苗還有3萬劑　鄭文燦籲市民踴躍施打

▲桃園公費流感疫苗還有3萬劑，鄭文燦呼籲市民踴躍施打。（圖／資料照／衛生局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦30日指出，市府於去(2020)年擴大施打公費流感疫苗，目前仍有3萬劑，呼籲市民朋友踴躍施打，維護身體健康。不過，據各地醫療院所透露，公費流感疫苗是在去年10月間全面開打，當時曾出現搶打、需要排隊的現象，現因疫情升溫，民眾多半抱持能不到醫療院所，就少去的想法，所以來打流感疫苗的人，相當少！

衛生局長王文彥也說，1月30日起公費新型流感疫苗擴大施打，提供6個月以上尚未接種民眾接種至疫苗用罄止，流感與新冠肺炎感染症狀相似，接種流感疫苗可降低就醫風險及幫助臨床鑑別診斷，民眾可攜帶身份證及健保卡，就近前往市內13區衛生所或276家合約醫療院所接種疫苗，保障自身健康。

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衛生局表示，桃園市公費流感疫苗在去年10月5日全面開打，提供符合接種資格的市民朋友前往市內289家合約醫療院所（含13區衛生所）接種，保障自己、也保障家人的健康。另外，市民朋友如出現發燒、上呼吸道症狀及肌肉痠痛等類流感症狀，出入公共場所應佩戴口罩，打噴嚏時用面紙、手帕或衣袖遮住口鼻，並儘速就醫，在家休息至痊癒，以降低傳播風險。

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