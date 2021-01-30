　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打了沒？桃園公費流感疫苗還有3萬劑　鄭文燦籲市民踴躍施打

▲桃園公費流感疫苗還有3萬劑

▲桃園公費流感疫苗還有3萬劑，鄭文燦呼籲市民踴躍施打。（圖／資料照／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦30日指出，市府於去(2020)年擴大施打公費流感疫苗，目前仍有3萬劑，呼籲市民朋友踴躍施打，維護身體健康。不過，據各地醫療院所透露，公費流感疫苗是在去年10月間全面開打，當時曾出現搶打、需要排隊的現象，現因疫情升溫，民眾多半抱持能不到醫療院所，就少去的想法，所以來打流感疫苗的人，相當少！

衛生局長王文彥也說，1月30日起公費新型流感疫苗擴大施打，提供6個月以上尚未接種民眾接種至疫苗用罄止，流感與新冠肺炎感染症狀相似，接種流感疫苗可降低就醫風險及幫助臨床鑑別診斷，民眾可攜帶身份證及健保卡，就近前往市內13區衛生所或276家合約醫療院所接種疫苗，保障自身健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，桃園市公費流感疫苗在去年10月5日全面開打，提供符合接種資格的市民朋友前往市內289家合約醫療院所（含13區衛生所）接種，保障自己、也保障家人的健康。另外，市民朋友如出現發燒、上呼吸道症狀及肌肉痠痛等類流感症狀，出入公共場所應佩戴口罩，打噴嚏時用面紙、手帕或衣袖遮住口鼻，並儘速就醫，在家休息至痊癒，以降低傳播風險。

・挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

ET快訊
平鎮某醫院確診者「趴趴走3天」　專家說話了
桃園第二家院內感染！「詭異連結」嚇壞網：女列車長也在
直擊／第二間院內感染！民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢
獨／五寶爸兒燙傷　社會局「揭2關鍵」考慮安置5子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

另一醫院確診者匡列前「有3天在社區」　專家認有風險：應公布足跡

不用電也能保存疫苗！善用太陽能　「冷鏈冰箱」延長保溫10天

打了沒？桃園公費流感疫苗還有3萬劑　鄭文燦籲市民踴躍施打

桃園驚爆第二家院內感染！「詭異連結」曝光網嚇壞：女列車長也在

染疫護理師1家6人確診！專家示警：需嚴防防火牆被衝破

直擊／第二間院內感染！民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢　商家曝心情

獨／五寶爸兒燙傷　社會局全面考慮安置5子女：家長照顧出現困難

手機掉落馬桶「砸出1缺口」！三秒膠也救不了　網驚：你用3310？

案907確診當天即死亡！1家7口6人染疫　鄭文燦承諾：將全力協助善後

部桃群聚釀第二間院內感染　擴大匡列該院1/18、1/23門診候診區人員

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

車銀優撒嬌「歐都K」逗文佳煐笑　黃仁燁護花..直接抓假面閨蜜出來罵！

買便當被插隊...新北男爆氣狂罵　「捶櫃台」怒嗆店員：報警抓我！

好尷尬！萌妹誤把狗碗當「洗臉盆」 法鬥滿臉無奈：誰來幫我勸勸她？

另一醫院確診者匡列前「有3天在社區」　專家認有風險：應公布足跡

不用電也能保存疫苗！善用太陽能　「冷鏈冰箱」延長保溫10天

打了沒？桃園公費流感疫苗還有3萬劑　鄭文燦籲市民踴躍施打

桃園驚爆第二家院內感染！「詭異連結」曝光網嚇壞：女列車長也在

染疫護理師1家6人確診！專家示警：需嚴防防火牆被衝破

直擊／第二間院內感染！民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢　商家曝心情

獨／五寶爸兒燙傷　社會局全面考慮安置5子女：家長照顧出現困難

手機掉落馬桶「砸出1缺口」！三秒膠也救不了　網驚：你用3310？

案907確診當天即死亡！1家7口6人染疫　鄭文燦承諾：將全力協助善後

部桃群聚釀第二間院內感染　擴大匡列該院1/18、1/23門診候診區人員

萌系直播主紅毯真面目現形！　「根本不同人」死亡對比圖驚呆了

另一醫院確診者匡列前「有3天在社區」　專家認有風險：應公布足跡

雄中71級同學會贈書屏東家扶　助家扶兒少「擁抱知識․擁抱希望」

曾仁和對社會人5局失2分　呂彥青中繼飆144

共軍今派遣1架運8反潛機擾台　國防部曝光路徑軌跡

吳念軒一開唱瘋狂走音　方志友狂笑：有些事不能勉強

連李佳穎都說讚！　吳思賢首曝皮膚保養「神奇果汁」秘方

遺失2萬多元iPhone手機　南投警用這一招半小時就找到

馬琳終結地主大黑馬挺進年終賽決賽　連三週對決戴資穎爭冠

不用電也能保存疫苗！善用太陽能　「冷鏈冰箱」延長保溫10天

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

快訊／部桃群聚出現1死亡個案

部桃群聚擴及平鎮某醫院！指揮中心定調屬於院內感染

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

中20萬！她卻崩潰：發票不見了...

水瓶寶寶生日趴揪男唱K　費用曝光他傻眼了

婆婆確診當天死亡！案863護理師一家6口群聚感染

部桃染疫護理師案863「再增3名家人染疫」全家確診

台南3大美食陷危機！汕頭魚麵打頭陣關店

桃園新人賠22萬反悔　餐廳改做愛心便當

月薪40K一半要給媽！獨生妹崩潰

荸薺該怎麼唸？　他喊「ㄅㄛˊㄑ一ˇ」尷尬炸

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

案907「慢性腎病」昨晚死亡

更多熱門

相關新聞

疫調人員壓力狂飆　暖心餐廳贈套餐「力挺桃園」

疫調人員壓力狂飆　暖心餐廳贈套餐「力挺桃園」

疫情阻不斷愛心！桃園市蘆竹區知名川門子餐廳，獲悉市府衛生局配合中央疫情指揮中心啟動部桃專案後，負責社區防疫工作的疫調人員，工作壓力倍增，不但承受感染風險，還蒙受不少民眾的電話謾罵、指責。川門子28日再度捐贈個人套餐給衛生局疫調人員，以示力挺並共同守護家園。

疫情升溫　桃園衛生局啟動4項措施

疫情升溫　桃園衛生局啟動4項措施

7自主管理者闖五月天演唱會　增社區感染風險開罰

7自主管理者闖五月天演唱會　增社區感染風險開罰

國軍桃園總醫院　成為毒化災急救責任醫院

國軍桃園總醫院　成為毒化災急救責任醫院

桃園添5千劑流感疫苗　開放市民接種

桃園添5千劑流感疫苗　開放市民接種

關鍵字：

桃園公費流感疫苗桃園衛生局

讀者迴響

熱門新聞

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

快訊／部桃群聚出現1死亡個案

魷魚買回家煮5分鐘　竟溶化到只剩渣

遊客搶拍超大牌毛帥　狂讚忘賞櫻

部桃群聚擴及平鎮某醫院！指揮中心定調屬於院內感染

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

5寶爸重逢亡妻淚崩：現在有勇氣了，等我過去

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

更多

最夯影音

更多
夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」
賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面