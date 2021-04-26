高雄眷村保存邁入第8年！已媒合153戶入住　文化局最感謝這3人

▲黃埔新村「以住代護3.0-青創HOUSE」25日開放看屋。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府自2013年推動眷村「以住代護」計畫，8年8期已媒合153戶入住，從鳳山黃埔、左營建業到岡山樂群，陸海空三眷村實踐了「因住而生、因住而活」的理念，文化局感謝推動眷村改革的3位立委，是一路相隨的最佳推手。

▲黃埔新村「以住代護3.0-青創HOUSE」25日開放看屋，大雨仍不減看屋人潮。（圖／高雄市文化局提供）

黃埔新村「以住代護3.0-青創HOUSE」25日開放看屋，在久逢的大雨中，仍不減看屋的人潮，而以住代護的推手史哲副市長與高雄推動眷村改革的立委許智傑委員、劉世芳委員與邱志偉委員一同到黃埔的現場，了解新的計畫申請者的詢問與參訪以住代護入住者入住的現況，實地了解與訪視以住代護政策推動的情形。

▲高雄市政府自2013年推動眷村「以住代護」計畫，8年8期已媒合153戶入住，文化局感謝3位委員擔任重要推手。（圖／高雄市文化局提供）

據2005年國防部統計數據，全國列管眷村共有886處。高雄市縣市合併後，同時擁有陸海空三軍眷舍，承載日治時期軍事基地發展，保存近90公頃的眷村文化景觀，保存面積為全國第一。高雄身為眷村大戶，卻長期面臨眷村保存議題溝通跟資源缺乏的雙重困境下，在文化資產保存法與國軍老舊眷村改建條例持續周旋下，從眷舍的修繕、眷村文化的延續、眷村的活化、以住代護計畫推動，高市府感謝始終有人願意一路相隨。

文化局表示，立委許智傑、劉世芳、邱志偉，是高雄市在推動眷村改革一路相隨的最佳推手。在眷改條例後的眷村，大批原住戶被遷離，眷村成為城市治安死角。高市府在2013年推出「以住代護」計畫，然在經費資源缺乏、軍方法規的囿限下，起始走的跌跌撞撞，成果有限；在2017年高雄在地的3位立委的協助下，高雄眷村「以住代護」開始大步前進，讓眷村保存活化從篳路藍縷走出一條康莊大道。

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