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社會 社會焦點 保障人權

和人妻進摩鐵「修改文件」　小王太會掰！綠帽夫求償30萬

▲擔任警職的朱姓員警背著妻子搞外遇，去年8月許姓小三跑到桃園市朱男住處大吼要朱與她回台北，後又傳曖昧簡訊怒嗆元配挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄一名人夫發現妻子和小王同住汽車旅館，怒告小王，小王卻辯稱2人士在修改工作文件。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者林冠吟／高雄報導

高雄有一名洪姓人夫發現老婆疑似出軌，委託徵信社調查，更在2019年7月發現老婆和李姓男子進入汽車旅館，還同住一間房，氣得人夫當場報警，隔年訴請離婚並對李男提出告訴，要求他賠償精神撫慰金30萬元。李男雖然辯稱2人只是去「修改文件」，但高雄地方法院審理後認為，汽車旅館在社會大眾的既定印象中，不外乎就是要發生性行為，認定李男與洪妻2人關係已逾越正常男女關係，判李男須賠償洪男12萬元。

高雄一名人夫2019年時發現妻子疑似出軌，委託徵信社跟監，陸續拍到妻子與李姓男子牽手、擁吻等畫面，直到同年7月被拍到2人一同前往汽車旅館開房，洪男才氣急敗壞地前往抓姦，並在109年4月向法院訴請離婚，對李男求償精神撫慰金30萬元。

庭審時，李男則否認和洪妻有婚外情。李男強調，他和洪妻2人只是工作合作上的朋友關係，洪男所主張徵信社有拍到2人擁吻的親密畫面，純屬誇飾和臆測，是因為洪妻身體不適，他出手攙扶是基於「禮貌性動作」，並無踰矩。

至於2人被拍到前往投宿汽車旅館，是因為2人相約要修改工作文件，並無他意，會選在汽車旅館也是因為洪男長期不信任洪妻，讓洪妻備受遭人跟監之苦，才會選擇在隱密性較高的汽車旅館修改文件，工作完成後隨即就下車離開，未料離開時遭到徵信社與洪男的阻擋，並報警處理。

高雄地方法院審理後認為，汽車旅館的隱密性極高，對於男女發生關係非常方便，且加上近年來新聞版面上對於出軌等新聞，容易讓民眾對於汽車旅館有「入內就是發生性行為」的既定印象，雖無法證實洪妻與李男是否有通姦之實，但如果要修改文件，也還有其他隱蔽性較高的辦公室可以選擇，2人選擇在汽車旅館修改文件，顯然有違常理。

法官認為，徵信社所拍下的照片也可以看到2人有親密行為，如嘴對嘴親吻，或是摟腰等行為，顯然已逾越正常男女的社交分寸，認為洪妻與李男交往屬實，不過因為洪妻與洪男2人已離婚，且曾多次生活不睦而有爭吵，難以歸咎婚姻的破滅全為李男所造成，因此判定李男須賠償洪男12萬元。

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