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社會 社會焦點 保障人權

快訊／4煞狠砸精品店　抓到了！直播主一句「你級數不夠」惹禍

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區一間網拍精品店21晚間9點多，遭4名男子持棍棒砸店，造成店家落地窗、門前4輛車毀損，犯案30秒後隨即離去，事隔2天後，警方在23日陸續將5名嫌犯全數查緝歸案。據了解，莊姓男子疑似在觀看精品店的網路直播節目中，不滿銷售口氣，認為該直播主的「眉角」很多，直播主還嗆莊男「你級數不夠」，引起莊男不滿並決定糾眾犯案。

▲直播主嗆莊男「你級數不夠」，惹莊姓男子不爽糾眾犯案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲直播主嗆莊男「你級數不夠」，惹莊姓男子不爽糾眾犯案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼精品店直播遭砸店。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼21日晚間，4名黑衣人駕車停在鼓山區一家精品店前，下車後持棍棒狂砸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼精品店直播遭砸店。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起砸店事件就發生在21日晚間9點多，4名男子搭乘白色自小客車到鼓山區美術東四路一家直播主精品店，下車後4人分持棍棒猛砸，門窗碎成蜘蛛網狀，門口直接開大洞，連停在門前的2輛汽車、2輛機車也跟著遭殃，做案過程只有短短30秒，4人隨即駕車離去。

警方表示，主嫌莊姓男子疑似在觀看精品店的直播中，不滿直播主的銷售口氣，認為該直播主「眉角」很多，且直播主還嗆他「你級數不夠」、「別在那囉嗦」等語引起莊男不滿，隨即邀約何、陳、張、黃等人駕車持棍棒到該精品店毀損門窗及車輛出氣。

▲網拍直播精品店遭砸店。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲網拍直播精品店遭砸店時，裏頭正在直播，女直播主驚喊：「現在是怎樣，走走走」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，莊男等人以A車懸掛B車號牌來混淆警方偵辦方向，以躲避追緝，而能破案的關鍵在於，前幾天涉案的B車輛車牌曾出現在A車上，遭苓雅分局員警盤查，雖然當時沒有違法情事，但員警仍將資料建檔處理，才能順利將5名犯嫌全數查緝到案，訊後依恐嚇、毀損、妨害秩序罪嫌移送地檢署。

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