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社會 社會焦點 保障人權

同行違停「貼紙遮車牌」　熊貓外送員怒嗆：丟臉！網戰翻警回應了

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

有網友25日在臉書社團分享影片，畫面顯示一名熊貓外送員看見另一名同行外送員臨停時以貼紙遮住車牌，馬上騎上前將貼紙撕掉，並不停質問該名外送員「為什麼你違停要貼貼紙？」，對方回「我違停為什麼不能貼貼紙」，雙方爭論1分多鐘，另名外送員不願繼續爭執後離去，場面相當火爆。

▲高雄外送員行經大社區中央路險因貼紙遮車牌一是大打出手。（圖／翻攝自臉書重機車友｜各區路況、天氣回報中心）

▲高雄外送員行經大社區中央路險因貼紙遮車牌一事大打出手。（圖／翻攝自臉書重機車友｜各區路況、天氣回報中心）

根據畫面顯示，一名熊貓外送員25日中午騎車經過高雄大社區中山路時，發現前方另一名外送員的車牌被貼紙遮掩，隨即撕下對方的貼紙，質問他「為什麼要貼貼紙？」對方見狀回應，「我違停為什麼不能用貼紙？」沒想到卻引爆撕貼紙外送員的火氣。

▲高雄外送員行經大社區中央路險因貼紙遮車牌一是大打出手。（圖／翻攝自臉書重機車友｜各區路況、天氣回報中心）

▲高雄外送員看不慣同行以貼紙遮掩車牌違停，企圖躲避檢舉。（圖／翻攝自臉書重機車友｜各區路況、天氣回報中心）

撕貼紙的外送員見狀，更大聲的質疑對方「你要做奸犯科嗎？為什麼要貼貼紙？你要違規嗎？」、「你為什麼要貼貼紙？」後續更是不斷跳針式質問貼貼紙外送員「你違停為什麼要貼貼紙？」，而貼貼紙在車牌上的外送員，則是不斷回應，「我違停為什麼不能貼貼紙？」

撕貼紙的外送員見沒得到回應，後續更直嗆「很丟臉欸，不要當這種人啦」、「都已經當職業外送員，不要這樣做啦」、「還是我等下報警，說這裡疑似有通緝犯？」、「帶這麼多行車紀錄器跟密錄器是要幹嘛」、「還是你要動手？動手你就完蛋了啦」。貼貼紙的外送員最後不願再繼續爭執騎車離開，但撕貼紙的外送員仍不罷休繼續跟在後面，不過由於影片也到此結束，暫時不清楚相關後續。

▲高雄外送員行經大社區中央路險因貼紙遮車牌一是大打出手。（圖／翻攝自臉書重機車友｜各區路況、天氣回報中心）

▲高雄外送員行經大社區中央路險因貼紙遮車牌一事大打出手。（圖／翻攝自臉書重機車友｜各區路況、天氣回報中心，下同）

網友看到後，紛紛留言表示「熊貓擂台賽開始」、「最丟臉的就是被同行唾棄= =」、「正義的熊貓V.S垃圾的熊貓」、「這網內互打很可以」；但也有網友表示，「縱使外送員用貼紙遮車牌，再怎麼樣都無權去撕掉貼紙...」、「你不也違停了嗎...」認為撕貼紙的外送員的處理方式不太妥當。而發布這則影片的網友，也在25日下午關閉文章留言。

仁武分局針對這起糾紛表示，局內目前並無接獲相關報案，但若有民眾前來檢舉一切會依法行政。針對違停與貼貼紙遮蔽車牌等事由，仁武分局交通組組長王自強表示，可分別依道路交通處罰條例處新台幣300到600元罰鍰，與2400到4800元罰鍰。

▲仁武分局交通組組長王自強。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲仁武分局交通組組長王自強表示，2名外送員都已違停。（圖／記者吳奕靖翻攝）

王自強表示，高雄大社區中央路今年已取締違規停車共1000多件，8成為民眾檢舉，此次的糾紛主因是熊貓外送員看不慣他人超速或違規，所以選擇當下撕毀對方遮掩車牌的貼紙。

但王自強也指出，撕貼紙的外送員雖然當下沒違停，但後續撕貼紙下來和另名外送員爭吵時也有違停的情況，若有民眾來檢舉，一切皆會依法開罰，至於撕毀貼紙一事是否涉及刑法毀損罪，還需看當事人是否會前來報案，是否成案則交由檢調判定。

不過王自強也提醒民眾，若在路上看見有人將車牌遮起以躲避檢舉的，強烈建議民眾不要撕毀別人的張貼物，應立即通報警方，警方將會依規定趕赴現場處理，否則將很有可能涉及刑法毀損罪。

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