高雄婦酒駕撞死路人　他差一步就到路邊...高齡母聞噩耗淚崩

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山區26日凌晨零時發生一起死亡車禍！一名年約60歲的男子步行外出運動，在鳳南路與南榮路口遭到酒駕的婦人騎車撞上，人當場遭撞飛、失去呼吸心跳，經送醫急救仍不治。據了解，該名死亡的蘇姓男子平日與高齡80多歲的母親同住，因照顧生病的母親、本身未婚，一直都有深夜出外運動的習慣，這回出門卻遭酒駕的林姓婦人撞上，8旬母親得知噩耗悲痛不已。

▲高雄六旬男出外運動慘遭酒駕女騎士撞上亡，家屬接獲惡耗難以接受。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方事後調閱監視器發現，年約50歲的肇事林姓女騎士當時騎機車沿南榮路西向東方向行駛，行經路口時，60多歲的蘇姓男子當時走在斑馬線上、僅差一步就能到路邊，卻慘遭女騎士撞上，導致蘇男頭部受到重擊、當場失去意識，經送醫後，因頭部受到重創、呼吸衰竭，送醫救治後仍不治。

▲高雄六旬男出外運動慘遭酒駕女騎士撞上亡，家屬接獲惡耗難以接受。（圖／記者黃子倩翻攝）

而騎車的婦人則是全身多處擦挫傷，經警方實施酒測，酒測值達0.39毫克，婦人製作筆錄時坦承，當晚在朋友家聊天有小酌、喝了鋁罐裝的啤酒，因家住不遠處且覺得晚間路上人車都少，貪圖一時方便酒駕騎車回家。但她或許怎麼也料想不到，貪圖一時方便的結果是葬送一條人命！警方訊後將她依刑法公共危險、過失致死案移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄六旬男出外運動慘遭酒駕女騎士撞上亡，家屬接獲惡耗難以接受。（圖／記者黃子倩翻攝）

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