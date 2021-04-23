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蹭抖音流量！高中生上傳33秒「扭打＋折手」壓制片　鬧大急道歉

記者許宥孺／高雄報導

網路流傳一段33秒影片，高雄某所高中生疑似霸凌同校另名特教生，畫面中，2人正在扭打還不時扯衣領，最後是折手、壓制在地，圍觀人還嘻笑地喊：「唐老大！」、「相撲、相撲！」對此，該校校長表示，這段影片為去年11月錄下，影片當事人已互相道歉並和解，但同行的黃姓同學為提升自己抖音流量，近日又將該段舊影片上傳至社群，並給予不符事實的標題。

▲網路流傳高中生疑似霸凌影片，校方澄清是嬉鬧過當，隔日雙方已和解道歉。（圖／民眾提供）

▲網路流傳高中生疑似霸凌影片，校方澄清是嬉鬧過當，隔日雙方已和解道歉。（圖／民眾提供）

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校長說，事後黃姓同學已撤下影片，並在網路上道歉，並強調整起事件絕對不是霸凌，校方將會對當事人進行追蹤輔導。

網路媒體「抖音」日前流傳一段33秒影片，影片標題寫著「霸凌」，當時天色已黑，一名穿著印有校名外套的男同學和另名穿制服的男同學正在扭打推擠，圍觀同學笑喊：「唐老大、唐老大！」外套男則作勢要將制服男推倒在地，並扯衣領，還做出揮拳、折手等動作，圍觀同學不斷嘻笑，還說：「相撲！相撲！」

▲網路流傳高中生疑似霸凌影片，校方澄清是嬉鬧過當，隔日雙方已和解道歉。（圖／民眾提供）

▲▼外套男作勢揮拳要將制服男撂倒，壓制在地後還出現折手動作。（圖／民眾提供）

▲網路流傳高中生疑似霸凌影片，校方澄清是嬉鬧過當，隔日雙方已和解道歉。（圖／民眾提供）

對此，該校澄清，影片內本校三年級彭姓學生與同科二年級陳姓學生兩人為好友，2020年11月18日在6點多重補修經濟課程後，於出校門口之路上因嬉鬧過當出現肢體推拉動作，另有同行學生在旁將兩人行為錄下。2人過當嬉鬧之行為，隔日2名當事人之班級導師均有立即糾正並告知家長，兩人亦知錯且對彼此行為道歉。

該段影片雖然是在去年錄下，不過4月21日，同行的黃姓學生又將此段影片上傳至抖音，標題還以「霸凌」為主題；對此，記者致電該校陳姓校長，他表示，黄姓學生非錄影者，是當時同行友人傳給他的，可能是覺得一時好玩，將存放手機已久的影片上傳，再給予和事實不合的標題，提昇自己抖音流量及點閱率，事後黃姓同學已經在自己的社群媒體上po文認錯道歉，強調不是霸凌，真的只是同學間嬉鬧。

校長表示，該段影片上架後，學校有接獲民眾投訴，反映影片內容，22日也邀請黄姓學生及家長到校，共同釐清事件始末，至於懲處部分，仍須進一步調查；另就影片曝光後對當事人所生影響進行追蹤輔導。

由於該段影片標題為「唐老大被壓著打」，疑影射被打的制服男同學有唐氏症，對此，校方強調，相關當事人均非唐氏症學生，學生間難免有綽號。

高雄教育局表示，校園霸凌事件的四大要件包括持續發生、侵害態樣、故意行為及損害結果，頻率原則上事每個月2至3次以上，以言語、文字、圖畫、符號或肢體動作等侵害，使他人處於具敵意或不友善環境，產生精神、生理或財產等損害，此案經了解是好友因故有過當肢體衝突，校方得知第一時間已介入處理。

教育局也提醒校方，有學生網路貼出影片後，需進一步關心當時衝突2位學生及貼影片學生的身心狀況。

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