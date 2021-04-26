防疫旅館未查證！科威特男稱「短期商務客」落跑6小時擬罰30萬元

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

屏東墾丁25日舉行鐵人三項比賽，一名在台北市居家檢疫的科威特籍男性選手竟然出現在現場報到，因觸發電子圍籬系統，被台北市衛生局緊急通報，才當場攔截。台北市副市長黃珊珊26日表示，該男號稱是「短期商務客」，而防疫旅館則沒做到查證，才發生此事。

黃珊珊26日出席「臉護士智能防疫防護裝置」捐贈儀式記者會，被問到關於科威特籍男子一事，黃珊珊表示，現在從國外進來的旅客有做區別，一般人是要居家檢疫14天，另外還有一個「短期商務客」，大概5天就能外出，不過該男就是號稱「短期商務客」，而防疫旅館沒有做到查證、通報責任，才會發生此事。

黃珊珊指出，台北市長柯文哲26日上午下令，北市所有防疫旅館SOP不該有這樣漏失，未來將對所有防疫旅館的居家檢疫旅客做一個個確認；現在有太多種身份別，也有不同身份管理單位，例如移工屬於勞動部、學生屬於教育部，而商務客有商務客的管理，外國人則又屬警察局，台灣人屬民政局，一個防疫旅館裡面有3、4種不同主管機關，導致防疫工作比較困難，也容易出現混亂，這部分得做檢討。

針對北市府是否會裁罰該名科威特男子？北市衛生局疾管科長余燦華26日表示，會先釐清違規時間，認定的話再依照中央裁罰基準開罰，由於中央裁罰基準規定，暫離2小時至6小時罰20萬元，6小時至24小時罰30萬元，該男假設是24日上午6時離開，大約12時左右被找到，若認定超過6小時，至少罰30萬元。

▲防疫旅館。（示意圖／資料照）