影／柯P槓陳時中「蒙著頭作戰」　王育敏：隱隱的專業較量

新聞節目中心／綜合報導

華航機師染疫案延燒，台北市長柯文哲近日則為疫苗、疫調等問題，與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中隔空交鋒，引發關注。對此，國民黨文傳會主委王育敏28日在ETtoday《雲端最前線》中直言，「我覺得這當中有一個專業的較量」，但也呼籲指揮中心與首都要能密切溝通、別有什麼心結，地方有不滿就大家坐下好好談，看看到底哪個環節出問題、未來不會再發生，這才是重點。

面對華航機師確診、在台足跡曾到過清真寺，並進一步爆出有多名學生曾與染疫機師同場，讓台北市長柯文哲日前在臉書直言，北市府未接到中央通知相關資料，根本難以進行疫調，痛批中央「蒙著頭作戰能贏嗎？」同時要求中央提供疫苗進口相關資料，別讓地方政府在資訊不明狀況下作戰。台北市副市長黃珊珊也轟陳時中「太離譜」，現在的管制方法、疫苗接種進度「台灣要脫離疫災還有很遠的路！」

對於柯文哲、黃珊珊輪番與陳時中隔空交鋒，王育敏指出，中央、地方防疫真的需要一條心，但顯然現在中央指揮中心及地方有配合不來、意見不一致的狀況，都有檢討空間。她進一步說，中央之所以設立指揮中心，就是要在發生緊急事故時指揮調度、定調危機處理方式並通知地方，地方則是配合、執行疫調及居家檢疫等任務。

王育敏並說，首都是很重要的地方，指揮中心應該要跟首都市長、副市長要能密切溝通，不要有什麼心結，也不要因為這樣的事情，導致後面合作的阻礙，「所以這事件出現不滿聲音，我覺得是有意義的，大家坐下來好好談，到底是哪個環節出了問題，未來不會再發生，我覺得這才是重點」。

話鋒一轉，王育敏也提及，「我覺得這當中有一個專業的較量」，柯文哲自認正統，而陳時中是牙科背景，感染的控管並非他專業；且據了解，事實上醫界有一派是以公衛、感染科為主，對陳時中的指揮領導確實沒這麼信任，因此也可聽到包含綠營中，有一股呼聲是希望由前副總統陳建仁、副總統賴清德這些專業體系出生者來指揮，下面的會更服氣。

王育敏說，或許柯文哲在某種程度上，認為自我專業比指揮中心指揮官更多，就會有一點點不服氣，想要時不時出來挑戰一下，「那你也不能說柯文哲100%都是錯的，所以我才會說是專業的較量，『隱隱』的這種專業較量」。

民眾黨發言人楊寶楨則提到，一般防疫SOP絕對有，但這次中央、地方都喊見報才知道，接下來雙方對於類似這樣的情況，應探討後續SOP該如何訂定，到底職責歸屬哪方，還是兩邊該如何溝通，才能將這件事情圓滿解決。

楊寶楨並說，陳時中稱不要防疫口水，但柯文哲也坦言此事讓大家腎上腺素提高、很焦慮，就是因為怎麼會發生這樣的事情，搞到大家都不曉得這些疫調的情況到底該由誰來掌握，「我覺得這件事情中央跟地方，後續是該再去建立另外一套系統」。

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