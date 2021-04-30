居檢才6天竟台北衝墾丁鐵人三項　科威特男刷卡繳清30萬罰款

▲科威特男子以信用卡繳交違反防疫規定的30萬罰鍰。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

日前違反居家檢疫規定前往墾丁參加鐵人三項「被抓包」的科威特男士，在臺北市政府衛生局、高雄市政府衛生局、法務部行政執行署高雄分署、臺北分署及高雄市政府警察局，跨機關密切橫向聯繫及通力合作下，於28日順利讓科威特男士在高雄集中檢疫所收受處分書，並當場刷卡繳清防疫罰鍰新臺幣30萬元。

據了解，這名科威特籍男士這個月18日搭機入境，並入住台北市某防疫旅館，居家檢疫期間到5月2日24時才停止，但他24日違反防疫規定逕自離開防疫旅館、搭乘計程車，並搭乘高鐵南下參加屏東墾丁國際鐵人三項賽，這名科威特男士報到時，因無法向工作人員提出檢疫證明，當場被查獲他違反防疫規定擅離防疫旅館，立即被送至高雄集中檢疫所。

針對此事，臺北市政府衛生局日前對他處以30萬元的罰鍰，為使處分書能在其檢疫期滿前合法送達，並督促他在離境前儘速繳納罰鍰，臺北市政府衛生局與法務部行政執行署高雄分署及臺北分署密切連繫，並請高雄市政府衛生局安排協助裁處書送達人力、交通工具及翻譯人員等。

另高雄分署為因應外籍人士防疫案件，去年3月時即申裝一部無線國外信用卡刷卡機，讓外籍義務人得持國外信用卡刷卡繳納罰鍰，臺北市政府衛生局遂函請高雄分署協助提供無線國外信用卡刷卡機，讓在檢疫中不得出門之科威特籍男士可刷卡繳款。

▲科威特男子以信用卡繳交違反防疫規定的30萬罰鍰。（圖／記者黃子倩翻攝）

在相關人、事、物完成超前部署後，臺北市政府衛生局、高雄市政府衛生局、法務部行政執行署高雄分署及高雄市政府警察局相關人員於28日上午穿著防護設備，一同至高雄集中檢疫所，由臺北市政府衛生局人員在科威特籍男士居住的檢疫房間門口送達處分書，並由外事警察負責翻譯說明處分書及繳款事宜，科威特籍男士當場表示會配合我國防疫規定，待檢疫期滿再回國，並表示有攜帶二張信用卡，願意刷卡繳費，高雄分署人員當場提出信用卡刷卡機，讓科威特籍男士刷卡繳納防疫罰鍰30萬元，刷卡金額已於29日中午入國庫。

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