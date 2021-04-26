打AZ疫苗23天出現「暫時性腦缺血」！40多歲女通報疑似嚴重不良事件

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內於3月22日開打AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心今日公布最新統計，新增1起疑似疫苗接種後嚴重不良事件，指揮中心發言人莊人祥表示，該案為一名40多歲女性，接種疫苗12天先是出現右腿不適，23天出現口齒不清、暫時性腦缺血住院，目前已經出院，初步評估是和疫苗接種後不相關事件，剛好症狀發生在打疫苗之後。

指揮中心今日下午舉行臨時記者會，莊人祥公布最新接種統計，由於本日為週一，前兩天假日，新增接種僅136人，累積接種共4萬2072人。另增加19件疫苗接種後不良事件，當中1件屬疑似嚴重不良事件，累積不良事件共251案。

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莊人祥表示，新增1見嚴重不良事件個案為40多歲女性，接種後12天出現右腿不適，23天出現口齒不清、暫時性腦缺血而住院，經過相關評估檢查，住院一天之後症狀改善出院，現在已經恢復上班，門診追蹤中。莊人祥分析，該案比較像是和疫苗接種後的「不相關事件」，剛好發生在後面，目前並無相關報告指打疫苗之後會出現暫時性腦缺血。

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