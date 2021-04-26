境外移入再加2！同船船員都從菲律賓入境　出現發燒、咳嗽症狀

▲指揮官陳時中說明境外移入新增案例。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26日）公布國內又新增2例新冠肺炎境外移入，分別為緬甸籍40多歲男性（案1103）及大陸籍40多歲男性（案1104），指揮官陳時中說明，2人為同船船員，都是從菲律賓入境，兩人都有出現發燒症狀。

陳時中表示，該船自今年1月起，多次航行往返日本及菲律賓2國，案1103於今年1月自日本登船，4月22日出現發燒、肌肉痛、疲勞及呼吸喘等症狀。案1104於今年3月自日本登船，4月23日出現發燒及咳嗽症狀。2名個案自出現症狀起，便分別單獨於艙房內隔離，並於4月24日該船停靠我國後，經衛生單位安排就醫採檢，皆於今日確診。

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指揮中說明，案1103Ct值25、案1104Ct值18，目前住院隔離治療中，已掌握接觸者63人，其中17人為同船船員，均已安排採檢；餘46人中，1人列居家隔離，45人列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計203,734例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含201,523例排除），其中1,104例確診，分別為979例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及8例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1,046人解除隔離、45人住院隔離中。



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