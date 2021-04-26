9機師染疫！指揮中心將派保警進駐華航居檢場所　不排除接管可能





▲華航機師累積9人染疫，至今尚無法確定感染源。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師案又延燒！中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布再增2例，目前已累計9位機師及其1名家人染疫。指揮中心啟動航空公司飛航機師採檢專案，指揮官陳時中表示，針對華航機組員居家檢疫場所，會加派保警跟護理人員進駐，希望協助他們把相關細節做更完整。

陳時中說，今早有討論到會加派保警進駐華航機組員檢疫場所，雖然並沒有要全面接管，但是要進去幫他們把相關細節做得更完整，主要請保警跟護理人員進到裡面去觀察跟指導，看是不是有疏漏的地方要消毒，或是動線是不是做得不夠完整。

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至於會加派多少人力進駐，陳時中表示，護理人員不用多，大概一、兩位就好，只是幫他們看看感控概念是不是夠完整，主要是因為這次很多人懷疑是不是居檢場所有感染情況。目前規劃讓專業的人去，例如保警去是看監視器、看走廊有沒有人跑出來，或者監視範圍是不是夠完整，如果去了發現問題太大，也不排除接管，希望完整落實。

▲截至4/26華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

案1102為本國籍30多歲男性，為華航貨機機師，個案今年4月6日至4月9日曾執勤美國，返台後居家檢疫至4月14日，採檢結果為陰性，在台期間並無症狀；4月19日至4月22日再次執勤至美國，返台後於住家進行居家檢疫，4月24日出現咳嗽、發燒（37.8度）等症狀，4月25日進行期滿前採檢，於今日確診（Ct值18）。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列接觸者6人，皆採居家隔離。

案1105則為本國籍40多歲男性，同樣也為華航貨機機師，個案今年4月8日至4月10日曾執勤美國，返台後居家檢疫至4月15日，採檢結果為陰性，檢疫期間並無症狀；4月25日因飛航機師採檢專案進行採檢，於今日確診（Ct值32），個案自述4月19日起出現食慾不佳症狀。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列家庭接觸者3人，列居家隔離，職場接觸者匡列中。

昨天新增確診的案1101華航機師試圖回想到底哪個環節出問題，懷疑可能是在德國進行酒測時，當地地勤交遞物品時沒有戴手套。不過，目前相關確診個案仍無法確定感染源，華航也持續全力配合指揮中心執行疫調、擴大採檢及加速施打疫苗，盼能儘速了解原因跟加強防範。

目前華航染疫機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的案1092也是機師，25日也再增加2名機師確診，分別為案1100、1101。

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