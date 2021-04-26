路易莎8員工一氧化碳中毒原因出爐　這件事沒做好恐吃30萬罰單

▲新北市勞檢處二度前往路易莎勞檢。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

連鎖咖啡店「路易莎咖啡」位在三重的麵包中央工廠22日發生一氧化碳集體中毒，導致8名員工送醫救治。新北市政府勞動檢查處表示，該公司人員在使用燃燒瓦斯的烤箱從事麵包烘焙作業，過程中因烤箱上的排風設備未開啟，導致烘焙時所產生的一氧化碳無法及時排除，肇禍烤箱在改善計畫未送勞檢處核備前不得再啟用，對於路易莎未做好廢氣排放措施，若調查確認屬實，最高可依職安法處30萬元罰鍰。

新北市政府勞動檢查處26日表示，勞檢處25日先派勞檢員到場初步檢視，26日再由主任秘書陳兆年帶隊至現場檢查並訪問員工，徹底瞭解事故發生原因。

新北勞檢處說明，經兩次現場勞檢發現，事發當時路易莎公司人員於廠區使用燃燒瓦斯的烤箱從事麵包烘焙作業，過程中因烤箱上的排風設備未開啟，導致烘焙時所產生的一氧化碳無法及時排除，造成8名勞工吸入過量一氧化碳後身體不適。其中4人經同事通報消防局，先送往部立臺北醫院後轉內湖三軍總醫院治療，另外4人則自行搭車至臺北醫院就醫。經治療後，除葉姓員工住院2天、許姓員工住院1天外，其餘6人皆於當日返家休養。

勞檢處主秘陳兆年表示，針對烘焙時烤箱未全程啟動抽風導致災害，勞檢處已要求相關設備立即停止使用，在改善計畫未送勞檢處核備前，不得再行啟用。另外，現場也發現並未設置一氧化碳偵測器，也是勞檢處未來要求改善的重點。

勞檢處長陳淑貞進一步說明，依「職業安全衛生設施規則」第293條第1項規定，為防止含有有害物之廢氣危害勞工，雇主應採取必要的防護措施。對於路易莎未做好廢氣排放措施，導致勞工吸入有毒氣體後身體不適，未來如果調查確認屬實，勞檢處依法最高可處30萬元罰鍰。