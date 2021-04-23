期中考結束「遇週休二日」！媽要不到考卷　女兒：週五禁發考卷

▲示意圖。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

小孩在校的成績一直都是家長關心的事情，為了不影響孩童的美好假期，新北市市長侯友宜2019年曾提倡，假日前不准發成績單。美斯捷董事長翟本喬今（23）早在臉書發文，笑說「原來是真的」，並附上貼文的截圖，家長回家詢問女兒期中考的成績單，女兒回說「教育部規定，逢星期五不發考卷」。

美斯捷董事長翟本喬在臉書發文，附上一張某家長臉書的貼文截圖，女兒放學回家後，家長詢問期中考的考卷，女兒則回說「老師說，教育部有規定，逢星期五不發考卷，因為這樣的話，考不好的小孩會在家被爸爸媽媽打二天！」家長因此發文詢問各位家長「真的是這樣嗎？還是我被騙了？」

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翟本喬在貼文中寫道，假期前一天不發考卷，以免家長、學生假期心情不好；假期結束後第一天不考試，以免學生、家長不能好好享受假期，「這項規定居然是真的！這個重視使用者體驗的精神真的值得欽佩！」在家長對考試、成績的觀念還沒全面改過來之前，這不失為一個好方法。





▲新北市長侯友宜 。（資料照／記者李毓康攝）

貼文一出後，網友們在底下留言，「不管會不會被打，至少週末可以開心出去玩」、「為防止學生壓力太大跳樓，一律不考試不是更好，也就沒有發考卷的問題了」、「其實假期後第一天不考試，換成第二天根本沒差，重點是家長的心態」、「醜媳婦難免見公婆，學生早點練習受挫能力也是好事」。

其實，本站曾報導《國小以下假日前不發成績單！ 侯友宜拜託校長：新學期就執行》，新北市市長侯友宜在新北市108學年度第1學期公私立學校校長會議就提到，新學期將提倡「國小以下假日前不發成績單」，避免少數孩子因成績表現遭受責罰，也避免假日的空窗期間錯失進一步保護孩子的機會。

新北市淡水區新興國小也曾在官網貼出公告，「許孩子一個快樂假期，新北不在放假前發成績」，依據108年8月27日本市國民小學及國民中學學生成績評量補充規定研商會議決議事項辦理。