　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東牛結節疹疫苗23日開打　5天將達8成覆蓋率

▲屏東牛結節疹疫苗23日日開打　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東牛結節疹疫苗23日開打。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新北市日前爆發台灣首例牛隻感染牛結節疹病例，屏東縣府農業處連日來逐一訪視全縣100多處養牛場，未發現牛隻有發生牛結節疹相關症狀；23日在領取牛結節疹疫苗後，考量養牛產業特性，規劃乳牛戶優先施打，預定5天內達到8成群體免疫效果，後續再針對肉牛戶及放牧型態的役牛戶等全面性施打。

縣府農業處表示，目前全縣飼養牛場177場，養牛頭數2萬8185頭，為防止牛結節疹疫情，除需加強生物安全防疫措施外，施打牛結節疹疫苗是重要的控制方式。農委會防檢局緊急採購牛結節疹疫苗後，該處動物防所也於前日派員趕至淡水家畜衛生試驗所領取分配的疫苗，23日下午疫苗安全送抵動物防疫所後，立即下飼養場施打。

牛結節疹，為牛的痘病毒疾病，只感染牛隻，非人畜共通傳染病。其特徵為高燒、皮膚、粘膜和內臟等發生結節，消瘦、產乳量下降，列為國內甲類動物傳染病。而為防止牛結節疹病毒傳染感染本縣牛隻，農業處將持續動員，完成全面性飼養牛隻健康現況訪查、發放消毒物質及蚊蠅殺滅劑給飼養戶環境清潔消毒工作、飼養牛隻場所周邊道路消毒工作等。

農業處長鄭永裕呼籲全縣養牛戶應配合獸醫師施打疫苗，共同來防堵牛結節疹發生，保護養牛產業永續經營。而牛隻施打牛結節疹疫苗初期可能會有輕微發燒、食慾稍減等正常現象，飼養者不必恐慌，疫苗施打後預計7-10天內會產生保護性抗體，5月中後全國應該可有效控制牛結節疹疫病。

►Her今天推出「 Apple AirPods Pro搭配無線充電盒」原價7990元，特價5990元
 

ET快訊
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨
快訊／印尼53人潛艦失聯　軍方終於找到了
快訊／4縣市大雨特報！　南、高、屏都下雨了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

經濟部補助2400萬　南投肉品市場變身全國首家「豬事觀光工廠」

高樹推廣好鳳梨＋芋頭吸人潮　里警把握機會交安宣導

身心障礙人員考試登場　台東區55位考生報名19人缺考

台東縣國中小科展頒獎　300師生團隊投入實作

里港警結合環保局＋監理站　台24線霧台段新科技打擊改裝車

爭取8千萬拓寬潭子聚興園區南側聯外道　楊瓊瓔：明年8月完工

遭非法掩埋有害廢棄物　芎林鄉原金雞蛋農場清理完成

少年隊與野鳥協會合作！帶孩子深入鳥松濕地　親體驗「手作蜂巢」

自小生於貧困農村　佳音英語老董捐善款助故鄉弱勢生

南投桐樂會開唱　豬哥亮千金和「魚池豬哥亮」同場飆歌

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

經濟部補助2400萬　南投肉品市場變身全國首家「豬事觀光工廠」

高樹推廣好鳳梨＋芋頭吸人潮　里警把握機會交安宣導

身心障礙人員考試登場　台東區55位考生報名19人缺考

台東縣國中小科展頒獎　300師生團隊投入實作

里港警結合環保局＋監理站　台24線霧台段新科技打擊改裝車

爭取8千萬拓寬潭子聚興園區南側聯外道　楊瓊瓔：明年8月完工

遭非法掩埋有害廢棄物　芎林鄉原金雞蛋農場清理完成

少年隊與野鳥協會合作！帶孩子深入鳥松濕地　親體驗「手作蜂巢」

自小生於貧困農村　佳音英語老董捐善款助故鄉弱勢生

南投桐樂會開唱　豬哥亮千金和「魚池豬哥亮」同場飆歌

高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了，把時間拿來烤肉

上任後首次！菅義偉赴醫院體檢　運動習慣曝：每天仰臥起坐100下

肉超嫩還有入味大腸！台中新開麵線專賣必吃「麵線+香雞排」組合

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

檢疫措施放寬5天「5機師確診」　感染醫嘆：3天居家檢疫還是太短

林澤彬打擊躍進歸功王傳家　樂天「福將」升一軍4連勝　

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

二伯自製包屁衣遭疑盜用！手作老師怒批「瞧不起人」　回應解答

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

國民黨團不滿監視器汰舊換新　柯建銘：自我亂演撞牆「有選票嗎」

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

地方熱門新聞

澄清湖變大草原！高雄人驚：真沒水怪

停車糾紛持刀砍人男眼睛耳朵遭劃傷

螢火蟲復育有成　新北賞螢資訊報你知

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

失智老翁迷途麻警妙用群組讓他平安返家！

桃園婦一口氣領210萬現金　歹徒來電了

28歲女罹肝癌不治缺喪葬費　枋警伸援手

桐樂會開唱　豬哥亮千金和「魚池豬哥亮」同場飆歌

佳音老董捐善款為清寒學生助學

麋先生溫妮聲林之王慶中捷通車

少年隊與野鳥協會合作　深入濕地公園手作蜂巢

身心障礙人員考試台東19人缺考

遭埋有害廢棄物　芎林鄉農場清理完成

首屆「桃園繡球花季」　5/8日起展開

更多熱門

相關新聞

帶頭接種AZ疫苗　中研院院長廖俊智：相信科學

帶頭接種AZ疫苗　中研院院長廖俊智：相信科學

中研院院長廖俊智昨日出席立法院教文會時，立委吳思瑤詢問廖俊智是否要施打疫苗，廖俊智回應「我會打，我非常期待」願意施打AZ疫苗。今（23日）下午他前往聯合醫院忠孝院區，接受公費疫苗施打，廖俊智表示，所有疫苗和藥物一定會有副作用，若有狀況也應立即看診，但打仍比不打好，希望民眾相信科學。

台北清真寺爆確診案例　北市急消毒

台北清真寺爆確診案例　北市急消毒

麟洛全鄉安裝住警器　3火災均示警助及時逃生

麟洛全鄉安裝住警器　3火災均示警助及時逃生

買疫苗防堵牛結節疹　蘇貞昌：不影響牛肉、牛奶供應

買疫苗防堵牛結節疹　蘇貞昌：不影響牛肉、牛奶供應

潘孟安：萬巒豬腳使用台灣豬　不要傷害地方產業

潘孟安：萬巒豬腳使用台灣豬　不要傷害地方產業

關鍵字：

牛結節疹屏東新北市乳牛疫苗

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面