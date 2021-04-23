屏東牛結節疹疫苗23日開打　5天將達8成覆蓋率

▲屏東牛結節疹疫苗23日開打。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新北市日前爆發台灣首例牛隻感染牛結節疹病例，屏東縣府農業處連日來逐一訪視全縣100多處養牛場，未發現牛隻有發生牛結節疹相關症狀；23日在領取牛結節疹疫苗後，考量養牛產業特性，規劃乳牛戶優先施打，預定5天內達到8成群體免疫效果，後續再針對肉牛戶及放牧型態的役牛戶等全面性施打。

縣府農業處表示，目前全縣飼養牛場177場，養牛頭數2萬8185頭，為防止牛結節疹疫情，除需加強生物安全防疫措施外，施打牛結節疹疫苗是重要的控制方式。農委會防檢局緊急採購牛結節疹疫苗後，該處動物防所也於前日派員趕至淡水家畜衛生試驗所領取分配的疫苗，23日下午疫苗安全送抵動物防疫所後，立即下飼養場施打。

牛結節疹，為牛的痘病毒疾病，只感染牛隻，非人畜共通傳染病。其特徵為高燒、皮膚、粘膜和內臟等發生結節，消瘦、產乳量下降，列為國內甲類動物傳染病。而為防止牛結節疹病毒傳染感染本縣牛隻，農業處將持續動員，完成全面性飼養牛隻健康現況訪查、發放消毒物質及蚊蠅殺滅劑給飼養戶環境清潔消毒工作、飼養牛隻場所周邊道路消毒工作等。

農業處長鄭永裕呼籲全縣養牛戶應配合獸醫師施打疫苗，共同來防堵牛結節疹發生，保護養牛產業永續經營。而牛隻施打牛結節疹疫苗初期可能會有輕微發燒、食慾稍減等正常現象，飼養者不必恐慌，疫苗施打後預計7-10天內會產生保護性抗體，5月中後全國應該可有效控制牛結節疹疫病。

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