台南鄰居「天天洗車庫」灑水30分！他怒公布濕地照　慘遭逆轉打臉

▲網友上網抱怨鄰居缺水還洗車庫，引發論戰。（圖／翻攝台南爆料公社-台南最大社團）

網搜小組／閔文昱報導

全台面臨嚴重缺水危機，不少人都擔心會有水不夠用的情況。對此，台南有網友就表示，他的鄰居幾乎「天天在洗車庫」，好心提醒對方後竟還引來一陣謾罵，讓他相當不滿，決定將鄰居的惡行PO上網路「公審」。沒想到貼文一曝光，馬上就引發正反兩極了論戰。

網友在臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」發文表示，某天下午4點半要出門時，發現鄰居在洗車庫，過了半小時回家後，對方竟還在洗，讓他忍不住提醒「現在缺水不要洗」，此舉竟引來對方不滿。

原PO接著指出，「就我知道，（鄰居）幾乎天天洗車庫！有水時天天洗我沒說半句話，缺水時還這樣，看不下去了。」然而在出言提醒後，竟還反被對方指責，讓他感到相當氣憤，將事件PO上網路「想紅讓你紅」。

貼文曝光後，許多網友也紛紛留言，「支持你，提醒大家節約用水」、「有水當知無水之苦，大家共體時艱」、「每天洗就誇張了」、「缺水大家都還沒意識」、「等到限水再來抱怨沒水可用的不便，為什麼不養成珍惜水資源的習慣」、「節省資源、節省水是應該的」、「錯在水費太便宜，錯在台灣人對一切資源不懂得珍惜」。

不過也有不少網友抱持不同看法，認為「用到你家的水了嗎？管太多了吧」、「我隔壁也天天洗澡，你要不要來勸勸」、「有繳水費就沒差吧？又不是潑到你家」、「管太多了吧」、「難道我在家大便沖水都要跟你報告嗎」、「怎麼不去管洗車場」、「那缺水，你是不是要叫飲料店不要賣」、「抱歉我一天喝6000cc的水」、「洗車庫擋到你家wifi嗎」。



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