印尼潛艦殘骸照曝光！「斷成3截」沉沒838公尺深海　53官兵全死亡

記者趙蔡州／綜合報導

印尼軍方25日在記者會上宣布，潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）殘骸被發現沉沒在峇厘島北部海域，距離演習失聯前的位置約3.2公里、838公尺深的海床上。由於殘骸顯示南伽拉號斷成三截，船體、船尾及多個主要部件分離，印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）沉痛宣布，艦內53名官兵全部殉職。

印尼海軍潛艦南伽拉號21日在峇厘島北部海域演習時突然失聯，印尼軍方出動數百名士兵全力搜救，美國、澳洲、新加坡和馬來西亞等國也派人支援，直到24日在附近水域發現6個潛艦殘骸，其中包含祈禱毯、潛望鏡使用的機油瓶及保護魚雷的零件。

▲南伽拉號殘骸照片。（圖／達志影像／美聯社）

經過多次掃瞄偵測，搜救團隊在距離潛艦失聯前的位置約3.2公里外、838公尺深的海床上發現其殘骸。海軍參謀長馬戈諾（Yudo Margono）表示，他們25日上午使用遙控潛水器，拍攝並確認南伽拉號沉沒在838公尺的深海海底，整艘潛艦斷裂成3段。

印尼國軍總司令哈迪在記者會上指稱，根據新加坡支援的潛水器拍到的畫面，除了潛艦的外殼碎片外，還有包含船錨、船頭下潛操縱桿、垂直舵等，甚至有艦內配發給官兵的救生衣等，因此可以判斷53名官兵已經罹難，他除了向官兵家屬表示哀悼外，也強調會向總統提議，替罹難官兵贈勳並追晉軍階。

▲救難團隊打撈出艦內配發給官兵的救生衣。（圖／達志影像／美聯社）

馬戈諾24日就曾經透露，潛艇應該沒有發生爆炸情況，可能是強大的水壓讓艦身破裂，才導致潛艦沉沒。他25日進一步說，軍方希望能打撈潛艦及所有罹難者遺體，此舉將有助於後續的事故調查，究竟是人為操作失誤還是機械故障導致悲劇，但仍要等印尼政府做出決定。

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