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社會 社會焦點 保障人權

台中黑車凌晨撞加油站！男卡駕駛座不治　19歲女哭喊別報警真相曝

記者李忠憲／台中報導

葉姓男子26日凌晨開車載友人賴姓女子經過后里區，不明原因竟衝撞加油站，賴女僅受輕傷，但葉男夾困車內無生命徵象，消防隊經救出送醫急救後，仍宣告不治。警方表示，目前正調閱相關監視器畫面，並詢問賴女，以釐清事故原因。

▲▼小客車衝撞后里區一家加油站，一死一傷。（圖／民眾提供）

▲消防隊員現場搶救撞加油站，人受困車內的葉姓男子。（圖／民眾提供）

台中市消防局今天凌晨4點許獲報，后里區三豐路五段有處加油站，遭一輛黑色小客車高速撞擊柱子，但未撞上加油島，車上駕駛受困。由於該加油站只營業到晚間8點半，當時無人上班，路人發現立刻通報119。

▲▼小客車衝撞后里區一家加油站，一死一傷。（圖／民眾提供）

▲▼小客車衝撞后里區一家加油站，開車的葉男卡車內，救出送醫仍傷重不治。（圖／民眾提供）

▲▼小客車衝撞后里區一家加油站，一死一傷。（圖／民眾提供）

消防隊火速出動人車到場，發現車上有一對男女，坐副駕駛座19歲賴姓女子僅肢體疼痛，無明顯外傷，先送部立豐原醫院治療。但開車的33歲葉姓男子就沒那麼幸運，車輛撞擊後，人因此卡在座位上，動彈不得，且無生命徵象。消防人員立刻用破壞器材將車體破壞後，將他救出，由救護車送往豐原醫院急救，最後仍傷重不治。

目擊者說，小客車當時走后里區三豐路五段往市區，沒聽到煞車聲就聽到碰聲巨響，不明原因撞上加油站店招後，再衝入撞壞加油島管理室；有人當時聽到李女哭喊「不要報警」。

警方現場蒐證，發現車內有2包毒品，查核身分時也發現，李女是台中地院詐欺案件發布通緝的通緝犯，將先移送歸案。葉男已排除酒駕，至於毒品是誰的，是否有毒駕及事故原因，都有待釐清。

20分鐘完成好豆漿

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