酒駕傷亡事故台南並非最多　南警：2020年取締酒駕6366件降低傷亡

▲為遏止酒駕歪風，台南市警局規劃酒駕取締勤務，針對轄內重要聯外道路及易酒後駕車路段、時段強力取締，嚴正宣示「酒後駕車零容忍」的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為遏止酒駕歪風，台南市警局4月23、24日規劃酒駕取締勤務，針對轄內重要聯外道路及易酒後駕車路段、時段強力取締，總計取締酒後駕車46件，移送發辦 44人，顯示嚴正「酒後駕車零容忍」的決心，也呼籲駕駛人絕不要心存僥倖酒後駕駛，選擇代駕或指定駕駛保護自身也保障其他用路人的安全。

交警大隊指出，取締酒駕為台南市警察局交通執法重點，為免酒後駕車發生憾事，市警局持續加強酒後駕車執法作為，除警政署每月規劃2次外，警察局亦規劃每月至少6次取締勤務，統計2020年共計取締酒後駕車6366件，較2019年取締5714件，增加652件(＋11.4％)，然2020年交通事故仍有1292人因酒駕傷亡，雖較2019年減少117人，但卻也顯示有許多駕駛人心存僥倖，有如一顆不定時的炸彈殘害著其他無辜用路人。

市警局持續加強酒駕防制作為，並與市府各局處橫向合作，與勞工局合作工人工地實施酒測，避免工人飲酒上工發生職災，下工後酒駕，與衛生局攜手針對酒駕者之酒癮治療宣導，與經發局合作針對營業場所宣導代駕觀念，與教育局樂齡中心、高中、國中、小學及社會局之關懷據點等宣導酒駕危險，共同針對酒駕分齡分眾宣導，避免出現下一個因酒駕受害的無辜者。

統計分析台南市汽、機車酒駕比例，機車約占6成6，而2020年取締酒後駕車態樣，違規駕駛機車約占7成，分析與市民所駕駛的運具與習慣有關，尤其台南市目前興建工程多，許多工人喜歡喝著含有酒精的飲料上工，下班往往不注意自己酒精濃度已經超標，而且機車有著靈活的機動性及可及性，往往就騎著機車回家，然這一舉動將致本身甚至其他用路人於危險之中，警方將持續嚴格加強取締酒駕行為。

黃偉哲市長在道安會報中多次指示各局處，應正視酒駕問題，要求市府團隊應群策群力加強酒駕防制，市警局在此呼籲，心存僥倖的駕駛人在您飲酒之後拿起車鑰匙前不妨先仔細想想，為其他用路人著想，也為您自己的家人著想酒駕肇事的後果。

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