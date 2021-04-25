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台南市定民俗「土城蚵寮角宋江白鶴陣」　文化資產黃偉哲授證

▲台南市長市長黃偉哲市長，在土城鹿耳門聖母廟主委王明義陪同下，親自頒發市定民俗「土城蚵寮角宋江白鶴陣」無形文化資產登錄證書，以表達肯定與敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長市長黃偉哲市長，在土城鹿耳門聖母廟主委王明義陪同下，親自頒發市定民俗「土城蚵寮角宋江白鶴陣」無形文化資產登錄證書，以表達肯定與敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南2021年適逢土城辛丑年香科，市長黃偉哲市長25日親自參與聖母廟前舉行的蚵寮角白鶴陣開館，在土城鹿耳門聖母廟主委王明義陪同下，特別頒發無形文化資產登錄證書，以表達市府對陣頭成員為地方保存傳統民俗的肯定與敬意。

▲台南市長市長黃偉哲市長，在土城鹿耳門聖母廟主委王明義陪同下，親自頒發市定民俗「土城蚵寮角宋江白鶴陣」無形文化資產登錄證書，以表達肯定與敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，很高興代表市政府頒發無形文化資產給蚵寮角宋江白鶴陣，這是一項值得保存的文化藝術及宗教信仰傳統。文化資產需要有人傳承，感謝何國昭教練98歲仍然勇健來開館，傳授宋江白鶴陣所有的資產，讓下一代來保存，藉著這機會向何教練表達最高的敬意與謝意，並對成員的努力表示肯定，也祈求媽祖保庇國泰民安，讓雨水順遂。

▲台南市長市長黃偉哲市長，在土城鹿耳門聖母廟主委王明義陪同下，親自頒發市定民俗「土城蚵寮角宋江白鶴陣」無形文化資產登錄證書，以表達肯定與敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長市長黃偉哲市長，在土城鹿耳門聖母廟主委王明義陪同下，親自頒發市定民俗「土城蚵寮角宋江白鶴陣」無形文化資產登錄證書，以表達肯定與敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，土城蚵寮角宋江白鶴陣創設超過一甲子，與七股樹仔脚白鶴陣為全台唯二之白鶴陣，長期參與土城聖母廟香科，陣式多元、技藝精湛，深刻表現出民俗價值，2019年12月經文化資產審議通過，登錄公告為台南市民俗類無形文化資產。

▲台南市長市長黃偉哲市長，在土城鹿耳門聖母廟主委王明義陪同下，親自頒發市定民俗「土城蚵寮角宋江白鶴陣」無形文化資產登錄證書，以表達肯定與敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長市長黃偉哲市長，在土城鹿耳門聖母廟主委王明義陪同下，親自頒發市定民俗「土城蚵寮角宋江白鶴陣」無形文化資產登錄證書，以表達肯定與敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

土城蚵寮角自1946年便已組宋江陣，後因1960年地方耆老夢見白鶴、童子與老人在樹下玩耍，經當地李府千歲指示，白鶴仙師欲來本庄相助，因而聘請樹仔脚白鶴陣前來教授，由此，蚵寮角宋江白鶴陣成立，並成為具有宋江陣旗斧與白鶴陣之白鶴、童子的特色陣頭。

▲台南市長市長黃偉哲市長，在土城鹿耳門聖母廟主委王明義陪同下，親自頒發市定民俗「土城蚵寮角宋江白鶴陣」無形文化資產登錄證書，以表達肯定與敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長市長黃偉哲市長，在土城鹿耳門聖母廟主委王明義陪同下，親自頒發市定民俗「土城蚵寮角宋江白鶴陣」無形文化資產登錄證書，以表達肯定與敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，土城蚵寮角宋江白鶴陣成立迄今，長期參與土城聖母廟香科，為「護持四陣頭」之一，地位特殊，陣頭成員純由庄民自主，含老中青少四代，鬥志高昂，持續傳承，不論陣式、武藝、兵器演練，皆極精彩，展現多元的陣法與武術意趣。同時，成員對自身歷史、文物頗為重視，除自製陣法圖、暗館傳承武術，創陣時之頭旗、雙斧迄今仍妥善保存，殊為難得。

文資處表示，經過陣頭成員與蚵寮角庄民一甲子的努力、傳承，土城蚵寮角宋江白鶴陣終獲審議通過，登錄為台南市民俗類無形文化資產，可謂實至名歸。

▲台南市長市長黃偉哲市長，在土城鹿耳門聖母廟主委王明義陪同下，親自頒發市定民俗「土城蚵寮角宋江白鶴陣」無形文化資產登錄證書，以表達肯定與敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動吸引許多民眾共襄盛舉觀賞武陣之美，也一同見證了屬於土城蚵寮角的光榮時刻，一起給予這群傳統文化守護者最大的掌聲。活動現場包含文化局長葉澤山、民政局副局長吳明熙、安南區長葉誌明、土城聖母廟主委王明義、授證團體土城蚵寮角宋江白鶴陣教練何國昭皆到場共襄盛舉。

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