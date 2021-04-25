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國際縱火調查人員協會台灣分會　參訪台南無人機模擬訓練中心

▲國際縱火調查協會台灣分會陳金蓮理事長，率團參訪台南市消防局無人機模擬訓練中心及委外無人機能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國際縱火調查協會台灣分會陳金蓮理事長，率團參訪台南市消防局無人機模擬訓練中心及委外無人機能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際縱火調查協會(IAAI, International Association of Arson Investigation)台灣分會陳金蓮理事長，24日率團前來參訪台南市消防局無人機模擬訓練中心及委外無人機能量。

▲國際縱火調查協會台灣分會陳金蓮理事長，率團參訪台南市消防局無人機模擬訓練中心及委外無人機能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

火災原因調查鑑定可藉由無人機空拍影像協助火調人員從更宏觀及微觀角度快速判斷起火戶、起火原因、災損的預估及現場災情分析或避免火調人員進入仍有危害的建築物等，可提升災後火災調查的效率及火調人員之安全性。

然而無人機飛手對於無人機之操控需要相當程度的熟練，才能拍到火災鑑定調查所需要的分析影像角度，為了達到操控之熟練精準度就須仰賴平時的訓練。

▲國際縱火調查協會台灣分會陳金蓮理事長，率團參訪台南市消防局無人機模擬訓練中心及委外無人機能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，去年成立無人機隊在災害現場協助執行救災任務，將科技救災付諸實行，同仁除了藉由去年成立之無人機模擬訓練中心，模擬各類災害類型例如山域、水域及建築物場景及實機操作練習控機熟悉度；然而為了解決消防局飛手同仁於救災現場中忙於救災工作，飛手人力不足或協勤義消忙於工作亦可能無法即使前往協助操作升空，因此採無人機隊飛手、委外廠商及義消協勤三大併行機制。

消防局災害搶救科科長邱淵明表示，委外廠商於4月份協助仁德區和歸仁區2場大型工廠火警，讓本局飛手同仁在委外廠商接手後能更專心投入繁忙的救災工作，亦讓救災空勘任務執行更加完善。

▲國際縱火調查協會台灣分會陳金蓮理事長，率團參訪台南市消防局無人機模擬訓練中心及委外無人機能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而由成大航太博士李志清教授和黃麗如經理所帶領的委外廠商團隊「台灣希望創新股份有限公司」，除了即時空勘拍攝救災現場，將災情即時傳輸至指揮站供指揮官做人車派遣及戰術運用的參考，亦可應用於災後火災原因調查現場之層面，協助加速判定起火戶及起火原因等，另外更具備多種酬載功能之無人機能量，包括：1、線控供電繫留機：可長時間進行火警空勘，提供現場火勢影像，無須受限於電池飛行時間而降低其執勤效率。2、測繪3D建模：協助將長時間救災之災害現場測繪成影像，供現場指揮官作為更精準的決策依據。3、無人機搭載4G傳輸廣播設備：放送已事先錄製之防災或救災用廣播內容。

台南市長黃偉哲表示，在推動智慧城市無人機上是重要環節，藉由與台灣希望創新的委外合作，更拓展並精進無人機協助科技救災的領域，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在火場的各種災害應用中，可以提升第一線執勤人員的安全，將無人機應用發揮最大效能。

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