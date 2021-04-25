台南久旱降雨惟曾文等3大水庫進水量不多　水情仍十分嚴峻

▲台南地區24、25日雖有降雨，惟水庫進水量不多，曾文水庫等3大水庫蓄水量偏低，民眾請節約用水。（拍鳥俱樂部鳥友提供，下同）

記者林悅／台南報導



中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，24日、25日台南曾文水庫等地區終於久旱降甘霖，惟依據即時水情資料，曾文及南化24日進水共18萬立方公尺，曾文、烏山頭、南化水庫3座蓄水庫共10309萬立方公尺，台南水清仍非常嚴峻，不過許久未下雨，民眾看到下雨都開心驚呼。





由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，24日．25日台南曾文等部分地區降下久旱以來的大雨，曾文水庫降下24日0時至25日0時計降下6.9mm雨量，為水庫帶來4萬立方公尺的降雨，南化水庫部分降雨15.40mm，帶來14.20萬立方公尺，目前曾文水庫水位193.58m，蓄水量4492萬立公尺，有效蓄水僅8.82％；烏山頭水庫水位53.27m，蓄水量3756萬立公尺，有效蓄水47.8％；南化水水庫水位162.06m，蓄水量2061萬立公尺，有效蓄水僅22.66％，3水庫蓄水庫共10309萬立方公尺，仍處於出水大於進水，台南水情並未解渴，水庫進帳很少，仍有待大量降雨來紓解目前相當嚴重的缺水困境。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，25日鳥友到曾文水庫拍野鳥，還是有碰上下雨，希望都能持續下雨在集水區，解決台南地區缺水問題。

黃偉哲市長最後也呼籲市民朋友，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，用水時少量且分段。如使用水龍頭、蓮蓬頭等開關別轉到底，洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，即可省下可觀水量；且水不要只用1次，洗衣水、洗澡水等用水，均可收集起來作為洗車、拖地及沖洗馬桶用等，用水減量且回收運用，隨時隨地節水。



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