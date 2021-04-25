台南市力促關廟鳳梨銷售暢旺　黃偉哲：關廟迎向未來台南發展重心前景可期

▲台南鳳梨好筍季於25日下午在關廟大潭埤旺萊公園熱鬧登場，台南市長黃偉哲特地出席與15位模範母親一起製做古早味蔭鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南鳳梨好筍季於25日下午在關廟大潭埤旺萊公園熱鬧登場，台南市長黃偉哲特地出席與15位模範母親一起製做古早味蔭鳳梨，隨後視察大潭埤旺萊公園，並聽取區政建設成果，了解各方面建設需求，全力打造關廟成為觀光新亮點。





黃偉哲市長表示，感謝中央、立委及議員的支持，關廟已經準備好迎接下一個階段成為台南發展的重心，目前配合沙崙科學城的發展，加上砲校遷移、台86線延伸，將來歸仁、關廟、仁德是互相輝映、彼此拉抬，南關線的整合未來一定是前景可期。此外，感謝區公所與農會協力舉辦鳳梨好筍節，台南優質的鳳梨不怕沒人買，也預祝所有媽媽母親節快樂。





台南關廟是全台第二大鳳梨產區，25日的鳳梨好筍季現場有鳳梨展售、鳳梨評鑑交流比賽、削鳳梨比賽等，並進行模範母親表揚，黃偉哲還與15位模範母親一同製做古早味蔭鳳梨，歡迎全國朋友走訪關廟，品嚐最鮮甜美味的鳳梨與相關產品。





隨後黃偉哲視察大潭埤旺萊公園，關廟區長李賢村簡報表示，關廟三寶「鳳梨」、「綠竹筍」、「關廟麵」已成地方代名詞，而在大潭埤旺萊公園取景的電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》熱播後，也成功替關廟帶進觀光量能。





對於正值產季的關廟鳳梨，市府攜手農會和台灣郵政合作，讓關廟鳳梨上架郵政商城，黃偉哲更親上電視購物大力促銷，創下35分鐘狂賣6千公斤鳳梨的紀錄，市府更透過多元行銷通路，替消費者嚴選良品，保障關廟鳳梨優良品質和農民心血，創造三贏。

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