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印度1天近35萬人確診新冠　「4病患睡1床」醫院外就是火葬場！

▲▼ 印度新冠疫情慘重。（圖／路透）

▲印度全境確診數已來到1696萬172人，染疫病逝者超過19萬人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度現已成為全球新冠疫情爆發中心，依據當局今（25）最新統計，過去24小時再增34萬9691人確診，使得境內染疫人數來到1696萬172人。這是該國連續4天單日新增30萬人以上染疫，再一次突破全球最高紀錄，入院無法確保獲得治療，甚至有3至4人共用1張床的狀況，新德里一間醫院更是直接在院外設置火化區。

綜合印度斯坦時報等外媒報導，印度醫療體系因新冠疫情瀕臨崩潰，醫院床位、氧氣供給等新冠患者最迫切需要的「救命稻草」，如今深陷嚴重短缺困境，醫院基本上已停止接收病患，病患等了一整天才等到救護車，孕婦中鏢、2個月大的嬰兒也染疫，疫情極其嚴峻。

▲新德里一間醫院外頭設置火化區。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

就連新德里多間大型國營醫院新冠病房，也無法免於醫療資源短缺的慘況。巴哈杜上師醫院（Guru Teg Bahadur Hospital）已把停車場當作加護病房來使用，多名患者躺在走廊簡易床上，即便入院也無法保證能獲得治療，甚至每張床需供給3人至4人使用，共用氧氣裝置，家屬親友被迫自行準備食物、藥品甚至是氧氣，為了爭奪資源在大街上爆發衝突。

但這一切還沒有結束，歷經連續3天單日突破30萬人確診後，依據衛生當局25日上午最新數據，過去24小時再增34萬9691人染疫，再一次改寫全球最高單日紀錄，使得境內確診數來到1696萬172人；死亡統計同樣創下新高，有2767人染疫病逝，使得境內確診死亡數來到19萬2311人，佔總感染人數的1.14%。

▲▼印度疫情嚴重。（圖／路透）

▲▼印度醫療系統瀕臨崩潰。（圖／路透）

面對印度疫情慘重現況，有越來越多人呼籲美國提供備用疫苗，取消疫苗原材料禁運，而白宮也在23日證實，美國與印度雙方已展開密切合作，藉此找出有助於解決危機的方法。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）則透過推特表達關切之意，「我們現在正努力為我們在印度的朋友及伙伴部署更多物資。」國務卿布林肯（Antony Blinken）則說，美方將迅速為印度人民及醫療英雄提供額外協助。

▲▼印度死者親人身穿防護衣參加葬禮。（圖／路透）

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

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