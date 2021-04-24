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淨灘減塑愛地球　台南市春季淨灘修復我們的地球　

▲台南市環保局24日在安平漁光島舉辦2021年淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間社團、企業團體、環保志義工等約1200名市民朋友淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局24日在安平漁光島舉辦2021年淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間社團、企業團體、環保志義工等約1200名市民朋友淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

愛護地球人人有責，台南市環保局24日在安平漁光島舉辦2021年淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間社團、企業團體、環保志義工等約1200名淨灘，也呼籲大眾從隨手關燈等行為，善盡一己之力修復地球、愛地球。眾人淨灘2小時共清出3.2噸垃圾，其中以碎木材為最大宗，計有1.4噸，現場還撿到廢棄沙發及廢玻璃。

▲台南市環保局24日在安平漁光島舉辦2021年淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間社團、企業團體、環保志義工等約1200名市民朋友淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陽光明媚的4月天，市長黃偉哲表示「要廢話少說，多撿廢棄物」，率先拿起大型篩網與環保局長謝世傑一起清除藏在沙灘裡的廢棄物屑碎，對於環保局設計的篩網，直呼好用、有效率。

▲台南市環保局24日在安平漁光島舉辦2021年淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間社團、企業團體、環保志義工等約1200名市民朋友淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

23個團體、公司行號參與春季淨灘，包括可成科技、南茂科技、奇美實業、台銀、台南大遠百、海巡署、漁光里、建平里、平安里環保志義工等。此外，朝興啟能中心、樂憨之家等為表達社會長期的關懷與支持，更是多年來不缺席。環保局長謝世傑表示，淨灘是是修復地球行動之一，感謝大家共襄盛舉。

▲台南市環保局24日在安平漁光島舉辦2021年淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間社團、企業團體、環保志義工等約1200名市民朋友淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年世界地球日的主題為「修復我們的地球（Restore Our Earth），淨灘前，黃偉哲市長在淨灘前與參與的團體、義志工代表等將「搭乘綠色運具」、、「自備餐具、水杯」、「省水」、「使用電子載具」、「惜食生活」、「吃當季在地蔬果」、「走樓梯」、「從事戶外活動」、「隨手關燈」、「擔任志工」等修復地球十大作為之圖卡拼貼成地球，象徵要從個人做起修復地球、保護環境。

▲台南市環保局24日在安平漁光島舉辦2021年淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間社團、企業團體、環保志義工等約1200名市民朋友淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市環保局24日在安平漁光島舉辦2021年淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間社團、企業團體、環保志義工等約1200名市民朋友淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇菱科技風險管理處張處長表示，已經連續10年參加淨灘，也多次帶孩子參與，多年來發現，社會大眾環保意識明顯提升，沙灘上任意棄置的垃圾大量減少，反而是細碎的海飄物變多。帶著孩子來參加淨灘的楊小姐說，假日孩子沒事就睡覺、打電玩，不如邀來參加淨灘，曬曬太陽、動一動，也感受環保的重要。

▲台南市環保局24日在安平漁光島舉辦2021年淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間社團、企業團體、環保志義工等約1200名市民朋友淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市環保局24日在安平漁光島舉辦2021年淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間社團、企業團體、環保志義工等約1200名市民朋友淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

淨灘、減塑、愛地球，環保局特地準備200個回收麻布袋做為垃圾袋，也藉此讓參與淨灘的各界了解只要稍加用心，日常生活中要減塑並非難事。活動現場也有全民綠生活環保集點宣導及輔導下載APP，下載加入新會員即贈送5千點，另外又提供300個名額只要淨灘並分享粉絲專頁活動即可獲得2千點綠點，反應熱烈。另有環保闖關、登革熱防疫、食安、省水等宣導，多元有趣，寓教於樂。


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