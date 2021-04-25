槍殺保母再自轟亡　台南工程包商住處再起獲1槍42彈

▲台南市警新營分局在柳營區一處鄭嫌所租住民宅內，再度搜索查獲另1枝金牛座手槍、子彈42顆等證物，目前持續溯源追查槍械來源中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南善化4月23日上午11時許發生槍擊殺人案，工程包商鄭姓男子槍殺林女後當場自戕死亡，引起社會譁然，台南市警局長方仰寧要求持續掃蕩黑槍，新營分局24日上午10時許獲報在柳營區一處鄭嫌所租住民宅內，再度搜索查獲另1枝金牛座手槍、子彈42顆等證物，目前持續溯源追查槍械來源中。

方仰寧局長要求各單位全面執行肅槍專案工作，務必除惡務盡追查槍械來源，絕不容許任何人持有槍械並危害到全體市民之生命財產安全。該件槍擊命案發生後，方仰寧局長指示刑事警察大隊與善化、新營等分局組成聯合專案小組深入調查，現場已先查扣鄭嫌作案之金牛座手槍1枝、子彈22顆，鄭嫌雖已身亡，惟專案小組對於槍枝來源仍抽絲撥繭清查，新營分局即於24日上午10時許獲報在柳營區一處鄭嫌所租住民宅內，再度搜索查獲另1枝金牛座手槍、子彈42顆等證物。

台南市警局指出，自2021年1月起迄今已經查獲各類槍械41枝，溯源追查成功的案件也有8件（12支），統計台南市2021年迄今之暴力犯罪共發生16件較去年同期29件大幅減少13件，下降幅度為44.8％；暴力犯罪破獲率100％較去年同期89.7％提升10.3個百分點，顯示台南市暴力犯罪案件與去年同期比較呈現發生數減少、破獲率增加之趨勢。

方仰寧局長表示，市警局秉持「不匿報刑案、勇於面對治安真實面」理念，真實呈現刑案數據及治安狀況，對於今年所發生的少數槍擊個案，均已全數偵破並查獲槍械，同時運用大數據分析資料深入追溯槍枝來源，全力打擊犯罪，瓦解槍枝改造場所，以穩定治安，安定民心。

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