境外移入+1！台男墨西哥洽公曾停留美國　返台發燒、咳嗽確診

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25日）公布國內新增1例COVID-19境外移入確定病例，自美國（案1099）入境。

指揮官陳時中表示，案1099為本國籍40多歲男性，今年2月3日至墨西哥洽公，4月12日至16日停留美國，於4月18日抵台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；4月22日因出現發燒及咳嗽症狀，由衛生單位安排至醫院就醫並採檢，於今日確診（Ct值18）。個案在台期間為居家檢疫期未與他人接觸，且就醫時接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者；另掌握個案境外同行同事34名，均在居家檢疫中，並追蹤健康狀況，其中1名曾回報有咳嗽症狀，刻正安排後續採檢。

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