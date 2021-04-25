華航機師案驗出「4例英國變異株」　羅一鈞：不排除為同一起事件

記者嚴云岑／台北報導

華航機師累計7人染疫，指揮中心公布最新病毒基因序列比對結果，案1078、1079均為變異株，案1090、1091也被驗出同一株病毒，S蛋白大致相同，不能排除為同一起事件。

▲▼羅一鈞表示，AZ疫苗對英國變異株有效。（圖／指揮中心提供）

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華航確診的7名機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的案1092也是機師。今（25）日也有2名機師案1100、1101。

羅一鈞表示，英國變異株與過去病毒株相比，傳播力會增加50％、致死率會增加60%，無法確認是在哪個國家感染，因為在歐美大部分國家都已偵測到50%以上的變異株，並非只在英國流行。

羅一鈞提到，AZ疫苗對於英國變異株保護力不錯，3/30發布在期刊研究顯示，AZ疫苗對於英國變異株保護力達70%，就算接種後有感染到，病毒量也比較低，陽性天數從2周變成一週，Ct值會從平均20增加到28.8，病毒量與沒接種過疫苗的人相比，感染後也較低，呼籲符合公費資格卻還沒接種者盡快接種。

▲截至4/25華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

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