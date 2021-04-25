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社會 社會焦點 保障人權

武塔站工人跳月台遭太魯閣號撞飛　承包商：向社會大眾道歉

記者游芳男／宜蘭報導

台鐵405次太魯閣號24日上午，不慎撞上入侵武塔站鐵軌的王姓施工工人，王男被高速撞上後翻滾一圈，倒地不起，畫面相當驚悚，意外更引起關注；林姓承包商特此向社會大眾道歉，並配合停工靜待調查。

▲太鲁閣號撞飛工人事件，林姓承包商出面道歉說，事件對社會造成恐慌影響，他特此向社會大眾道歉，並配合停工靜待調查。（圖／記者游芳男翻攝）

▲太鲁閣號撞飛工人事件，林姓承包商出面道歉，並配合停工靜待調查。（圖／記者游芳男翻攝）

24日上午，武塔火車站的王姓工人在進行月台加高工程時，為了撿拾物品，由月台東正線往西方向跨越鐵軌轉身要回原月台處，人被太魯閣號高速撞上後翻滾一圈，倒地不起，王男胸部疼痛、頭部有4公分撕裂傷、左肩疑似骨折，無生命危險，被送往羅東聖母醫院救護中。

工人差點命軌道，林姓承包商出面表示，事件對社會造成恐慌影響，他特此向社會大眾道歉。

林姓承包商說，依規定，施工日一早，台鐵派一名保修員、營造公司派兩名瞭望員在前後方月台監控及1名監視人員在火車站看火車行車監控盤等。而24日8時30分許，正常程序是工人在月台上勞安三表簽到確認，並進行勤前教育，然後再拍照上傳交通部施工安全即時管理系統app。

不料當時，王姓工人簽完到還未做勤前教育就自行離開才釀禍，雖然是員工私自違規，但公司願意負起所有責任，目前是配合停工靜待調查。

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